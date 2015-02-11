Россияне не увидели причин для дальнейшего роста цен - ЦБ

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Ожидания россиян относительно будущего роста цен снизились. Об этом свидетельствуют данные социлогического опроса, подготовленного Фондом общественное мнение по заказу Банка России.

"Россияне объясняют это тем, что последнее повышение было настолько резким и значительным, что дальше ценам расти уже просто некуда", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ.

Кроме того, повышается уверенность россиян в том, что падение рубля должно остановиться. Доля граждан, считающих, что национальная вылюта будет продолжать падать, снизилась до рекордных 26 процентов, а число тех, кто верит в рост курса рубля, наоборот, выросло до рекордных 24 процентов.

Более половины опрошенных читают, что рост стоимости доллара по отношению к рублю отрицательно повлиял на их жизнь. При этом в докладе подчеркивается, что число таких людей растет от месяца к месяцу.

В целом оценки гражданами подорожания товаров достигли рекордных значений за весь период наблюдений с 2009 года.

Так, до 72 процентов увеличилось число людей, которые считают, что цены за последний месяц выросли очень сильно, и до 63 процентов - тех, кто уверен, что в последний год цены росли быстрее, чем раньше.

Росстат обнародовал статистику роста цен на продукты

Согласно опросу, за последний месяц особенно заметным для россиян стал рост цен на сахар, соль, фрукты и овощи, растительное масло, чай, кофе, яйца, кондитерские изделия, бытовую химию, медикаменты, а также хлеб и алкогольные напитки.

Кроме того, граждане отметили существенный рост цен на электронику и бытовую технику.

Показатели потребительского оптимизма россиян существенно ухудшились по сравнению с декабрем прошлого года. Число респондентов, считающих нынешнее время неблагоприятным для совершения крупных покупок, выросло до рекордных 40 процентов. А доля тех, кто считает, что сейчас не время брать кредит, - до 59 процентов.

В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов из 105 населенных пунктов, расположенных в 43 регионах России.

Напомним в Москве в январе инфляция выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента. За год инфляция в столице составила 7,6 процента.

Продукты питания в Москве за год подорожали в среднем на 14,6 процента. Особенно сильно выросли цены на капусту, морковь, томаты, картофель, бананы, груши, орехи и сухофрукты.

Ранее глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что пик инфляции в России будет в марте-апреле в интервале 15-17 процентов. Он подтвердил сделанный ранее годовой прогноз инфляции в 12,2 процента.