Стоимость минимального набора продуктов в Москве немного выросла

Фото: m24.ru

Стоимость минимального набора продуктов питания в Москве за ноябрь выросла на 0,6 процента. На конец осени она составила 4 220 рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Как уточняется, с начала года эта цифра в столице выросла на 8,5 процента. Для сравнения, в Санкт-Петербурге стоимость минимального набора продуктов составляет 4 222 рубля. С начала года произошло увеличение на 8,5 процента.

В среднем по России в расчете на месяц к концу ноября минимальный набор продуктов стоил 3 547 рублей. С начала года его стоимость выросла на 6,9 процента.

Также Росстат определил, что инфляция в Москве в ноябре текущего года составила 0,8 процента. . Об этом сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).Такой же показатель у инфляции в среднем по стране.

Минимальный продуктовый набор состоит из хлеба, круп и макаронных изделий, которые занимают в нем 26,1 процента, плодов и овощей – 21,9 процента, молочных продуктов – 18,1 процента, мяса и мясопродуктов – 17,4 процента, рыбы – 4,4 процента, жиров –4,1 процента, чая, соли и специй – 3,4 процента, сахара и кондитерских изделий – 2,7 процента, яиц – 1,9 процента.