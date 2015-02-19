В столице хотят провести церемонию вручения индийского "Оскара"

Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

Осенью этого года церемония вручения болливудского "Оскара" впервые пройдет в Москве. На данный момент проходят переговоры касательно мероприятия и места его проведения. Об этом сообщает радиостанция "Москва FM".

Ведущим церемонии станет индийский актер Шахрукх Кхан ("Меня зовут Кхан", "Вир и Зара"). Награда называется Zee Cine Awards и вручается с 1998 года. В 2004 году награда стала международной, и церемонию вручения статуэтки начали проводить в разных странах. Так, индийский "Оскар" уже вручили в Дубае, Маврикии, Сингапуре, Макао и два раза в Лондоне.

Инициатором проведения мероприятия в России стал индийский телеканал ZEE TV Russia.