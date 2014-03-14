Форма поиска по сайту

14 марта 2014, 13:30

В мире

Семиэтажное нежилое здание обрушилось в Мумбаи

Фото: ИТАР-ТАСС

В индийском городе Мумбаи обрушилось семиэтажное нежилое здание, сообщает телеканал "Москва 24". Под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия работают спасатели - они разбирают завалы. По предварительным данным, пострадали 6 человек.

Причина, по которой произошло обрушение, также неизвестна.

По имеющимся данным, здание находилось в густонаселенном районе, основную часть которого составляют трущобы.

Напомним, что 27 сентября прошлого года в Мумбаи обрушился жилой дом. Более 60 человек погибли, примерно 30 были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

