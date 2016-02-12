Гостей "Огонька" за один день превратят в йогов и вегетарианцев

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова
13 февраля в столичном клубе "Огонек" пройдет день индийской культуры "Невероятная Индия". Как сообщают организаторы, почетный гость мероприятия – президент центра Индийской культуры в Москве Санджит Кумар Джха.
Зрители увидят настоящие индийские танцы, выступление ансамбля Sunset handpans, займутся йогой, услышат лекции об истории Индии, аюрведе и вегетарианстве. Кроме того, запланирован просмотр короткометражных фильмов и угощения традиционными национальными лакомствами.
Таким образом, все желающие смогут приобщиться к индийской культуре
Место: клуб "Огонек", Зеленоградская ул. 33А
Вход свободный