12 февраля 2016, 15:38

В мире

Гостей "Огонька" за один день превратят в йогов и вегетарианцев

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

13 февраля в столичном клубе "Огонек" пройдет день индийской культуры "Невероятная Индия". Как сообщают организаторы, почетный гость мероприятия – президент центра Индийской культуры в Москве Санджит Кумар Джха.

Зрители увидят настоящие индийские танцы, выступление ансамбля Sunset handpans, займутся йогой, услышат лекции об истории Индии, аюрведе и вегетарианстве. Кроме того, запланирован просмотр короткометражных фильмов и угощения традиционными национальными лакомствами.

Таким образом, все желающие смогут приобщиться к индийской культуре

Дата: 13 февраля в 14:00

Место: клуб "Огонек", Зеленоградская ул. 33А

Вход свободный

индия Огонек фестивали и праздники индийская культура

