Мужчина погиб под колесами аэроэкспресса

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Аэроэкспресс, следовавший из аэропорта Шереметьево, насмерть сбил мужчину. Погибший перебегал железнодорожные пути прямо перед поездом, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту гибели мужчины.

22 июня Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 35-летнего мужчины под колесами аэроэкспресса, следовавшего с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово.

ЧП произошло в районе станции Нижние Котлы. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электропоезда не успел затормозить и сбил его. В результате мужчина получил смертельные травмы.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение