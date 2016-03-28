На западе Москвы сгорела маршрутка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На западе столицы произошел пожар в маршрутном такси. Никто не пострадал – на момент возгорания маршрутка ехала на станцию техобслуживания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 15:26. На место происшествия – Молодогвардейскую улицу – сразу же выехали пожарные.

Выяснилось, что загорелась маршрутка, в которой не было пассажиров. Спустя 10 минут возгорание было ликвидировано.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Напомним, в январе на юго-западе Москвы произошло возгорание рейсового автобуса "Москва-Запорожье", один человек погиб.

В 1:22 на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автобуса. На автостоянке по адресу улица Голубинская, дом 6А загорелся рейсовый автобус. В 1:51 пожар был ликвидирован.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. После того, как огонь был полностью потушен, в салоне был обнаружен обгоревший труп.