Мужчина выжил после падения на пути на станции "Тимирязевская"

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Мужчина, спрыгнувший на пути на станции метро "Тимирязевская" выжил, но получил травмы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 26 июля. Мужчина спрыгнул на пути, намереваясь покончить с собой. Пострадавшего госпитализировали с переломами таза и черепно-мозговой травмой.
Во время происшествия на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро не ходили поезда. Движение было прервано от "Владыкино" до "Савеловской" на 15 минут.
В 20:05 движение составов на северном участке серой ветки столичного метро полностью восстановили.