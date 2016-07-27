Форма поиска по сайту

27 июля 2016, 11:39

Происшествия

Мужчина выжил после падения на пути на станции "Тимирязевская"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Мужчина, спрыгнувший на пути на станции метро "Тимирязевская" выжил, но получил травмы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 26 июля. Мужчина спрыгнул на пути, намереваясь покончить с собой. Пострадавшего госпитализировали с переломами таза и черепно-мозговой травмой.

На серой ветке метро произошел сбой

Во время происшествия на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро не ходили поезда. Движение было прервано от "Владыкино" до "Савеловской" на 15 минут.

В 20:05 движение составов на северном участке серой ветки столичного метро полностью восстановили.

