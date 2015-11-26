Боевую гранату нашли на детской площадке на севере столицы

На детской площадке в САО обнаружили боевую гранату

На детской площадке в Северном округе Москвы обнаружили боевую гранату. Боеприпас был обезврежен, никто не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, на площадке на Флотской улице находилась граната Ф-1. Как она оказалась на детской площадке, пока неизвестно.

Напомним, несколько дней назад гранату обнаружили рядом с универмагом "Московский" в центре столицы.

А в середине октября в пристройке на территории частного дома в Подмосковье взорвался снаряд для гранатомета.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. Там женщина разбиралась в сарае, и в этот момент граната взорвалась. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Причинение смерти по неосторожности".