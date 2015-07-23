Подмосковный охотник выстрелил в друга, приняв его за кабана

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Подмосковные полицейские проверяют обстоятельства инцидента, который произошел накануне около деревни Некрасово Можайского района. Охотник подстрелил друга, перепутав его с диким животным, сообщает Агентство "Москва".

Стрелявший услышал шум в высокой траве и подумал, что к нему бежит кабан. Мужчина немедленно схватился за ружье и выстрелил, однако попал в товарища. Пострадавший получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Примечательно, что охотиться около деревни запрещено, однако мужчин этот запрет не остановил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Несчастные случаи на охоте не являются редкостью. В начале ноября прошлого года был убит заместитель начальника московского УФМС России Николай Азаров. Чиновник получил смертельное ранение на охоте в Якутии. По предварительным данным, его друг, руководитель строительной фирмы Армен Закарян, случайно выстрелил из ружья в салоне автомобиля.

А в конце сентября мужчина застрелил полковника спецназа Валентина Зварича, перепутав его с бобром. 24 сентября Зварич выехал на охоту в лес в районе деревни Новониколаевка, после чего с ним пропала связь. С 26 сентября сотрудники правоохранительных органов вместе с волонтерами начали поиски исчезнувшего офицера.

Параллельно с поисками спецназовца, следователи проводили проверку, в ходе которой удалось установить личности знакомых Зварича, с которыми он ездил на охоту.

Затем в салоне автомобиля одного из товарищей офицера были обнаружены частицы крови. В ходе допроса владелец машины написал явку с повинной, где сообщил, что во время ночной охоты на бобров он случайно выстрелил в Зварича, перепутав его со зверем в темноте.