В районе 53-го километра МКАД обнаружили тело человека

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В колодце в районе 53-го километра МКАД прохожие обнаружили тело человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место происшествия незамедлительно вызвали оперативников. Личность погибшего и причины смерти выясняются.

Кроме того, проверяется загазованность коммуникаций.

Ранее m24.ru сообщало о гибели двух рабочих при падении в колодец на западе столицы.

Инцидент произошел на 55-м километре МКАД. Мужчины проводили ремонт в подземном коллекторе. По имеющейся информации, рабочие отравились метаном, упали в колодец и погибли.