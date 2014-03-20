Форма поиска по сайту

Новости

20 марта 2014, 09:47

Происшествия

Девочка госпитализирована после падения с балкона четвертого этажа

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве девочка госпитализирована после прыжка с четвертого этажа, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 7 вечера 19 марта в Измайловском проезде. По предварительным данным, родители девочки находились в гостях вместе с ней и запретили ребенку выходить на улицу.

Как только они отвлеклись, девочка прыгнула с балкона. Она получила тяжелые травмы: сотрясение головного мозга, перелом лобной кости и перелом костей таза. Пострадавшую госпитализировали в одну из столичных больниц.

инциденты чп

Главное

