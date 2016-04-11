Экскаватор рухнул в котлован у станции метро "Университет"

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На западе столицы экскаватор упал в котлован. В результате инцидента машинист получил тяжелые травмы, сообщает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло около станции метро "Университет". В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в феврале на западе Москвы произошло чрезвычайное происшествие. Около дома 40 по Кутузовскому проспекту на проезжую часть рухнул башенный кран и перекрыл движение.

В результате инцидента никто не пострадал. Причиной инцидента назвали сильный ветер.

А 2 февраля башенный кран упал на юго-западе столицы.

Инцидент произошел на территории строительной площадки на Новочеремушкинской улице. Большая часть стрелы крана после падения оказалась на огороженной территории.