Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля 2016, 15:02

Происшествия

Экскаватор рухнул в котлован у станции метро "Университет"

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На западе столицы экскаватор упал в котлован. В результате инцидента машинист получил тяжелые травмы, сообщает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло около станции метро "Университет". В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в феврале на западе Москвы произошло чрезвычайное происшествие. Около дома 40 по Кутузовскому проспекту на проезжую часть рухнул башенный кран и перекрыл движение.

В результате инцидента никто не пострадал. Причиной инцидента назвали сильный ветер.

А 2 февраля башенный кран упал на юго-западе столицы.

Инцидент произошел на территории строительной площадки на Новочеремушкинской улице. Большая часть стрелы крана после падения оказалась на огороженной территории.

инциденты экскаваторы котлованы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика