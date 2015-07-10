Пассажир маршрутки устроил драку с контролерами

Конфликт между контролерами и пассажиром маршрутки перерос в потасовку

Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента в одной из столичных маршруток. Пассажир микроавтобуса устроил потасовку с контролерами, сообщает телеканал "Москва 24".

Молодой человек ехал в микроавтобусе, по его словам, предварительно оплатив проезд. На одной из остановок в салон вошли проверяющие и выписали москвичу штраф, и по их данным, обоснованно. Пассажир отреагировал агрессивно.

Инцидент произошел в микроавтобусе № 644. Молодой человек уверяет, что прикладывал к валидатору карту "Тройка", хотя в салоне микроавтобуса и не было валидаторов.

На одной из остановок в транспортное средство зашли контролеры. "Они просто провели картой по валидатору и сказали, что на ней денег нету. Я стал возмущаться, мол, как так нету, ведь я два дня назад пополнял ее на 500 рублей. Хотели получить мои документы и выписать мне штраф. Я потребовал пояснить, на каком основании", – рассказывает пассажир Антон Ильин.

Впрочем, у контролеров своя версия случившегося. "Гражданин отказался в грубой форме, – говорит один из контролеров Андрей Киямов. – Ударил напарника. Нам ничего не оставалось делать, как вызвать сотрудников полиции и бригаду скорой помощи".

Пассажир утверждает, что после кулачного боя его просто закрыли в микроавтобусе. В конечном итоге молодой человек выломал дверь запасного выхода и покинул салон.

Установить обстоятельства дела достаточно сложно, поскольку в автобусе не работали камеры видеонаблюдения.

Напомним, с начала года за безбилетный проезд в общественном транспорте выписано более 90 тысяч штрафов. Такое количество протоколов составили около 400 контролеров ГКУ "Организатор перевозок".