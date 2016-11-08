Вылет рейса Москва – Дубай задержали из-за дебошира на борту

Вылет рейса Москва – Дубай задержали из-за пассажира, устроившего дебош на борту воздушного судна. Самолет вылетел в Арабские Эмираты с трехчасовой задержкой, сообщает телеканал "Москва 24".

Как сообщили очевидцы, полицейские вывели хулигана из салона самолета вместе с вещами.

В конце октября нетрезвого пассажира сняли с рейса Москва – Пхукет в аэропорту Домодедово. Вылет самолета задержали на час.

Жителя Пензенской области не пустили на рейс сотрудники авиакомпании. Мужчина не дебоширил, но в целях безопасности его все же не пустили на борт.

Теперь ему грозит штраф в размере 500 рублей за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.