Семьям погибших и пострадавших в Карелии детей выплатили компенсации

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Родители погибших и пострадавших в Карелии детей получили компенсации. Общая сумма выплат составила 23,9 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти. В минувшую пятницу в Москве прошли похороны детей, погибших на Сямозере.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Государственная инспекция труда в республике Карелия по итогам проверки оштрафовала оздоровительный лагерь "Парк-отель "Сямозеро" на 505 тысяч рублей за ряд нарушений.

Проверка показала, что работодатель неправомерно заключил с 39 работниками договоры на оказание услуг. Документы, подтверждающие у работников соответствующую квалификацию, а также справки о наличии или отсутствии судимости отсутствовали.

Работники не обучались оказанию первой помощи, с ними не проводился инструктаж по охране труда. Трудовой коллектив лагеря не обеспечили медосмотром, включая обязательные психиатрические освидетельствования.