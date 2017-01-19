CNN рассказал о наследовании полномочий при убийстве Трампа на инаугурации

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier
Американский телеканал CNN рассказал о наследовании полномочий в случае убийства избранного президента Дональда Трампа на инаугурации, которое состоится в пятницу, 20 января, передает РИА Новости.
В сюжете репортер телеканала Брайан Тодд рассказал не только о том, что произойдет в случае убийства Трампа, но и если покушение совершат на вице-президента и высших лиц в конгрессе.
Репортаж вызвал массу протестов и негодований в социальных сетях – пользователи критикуют CNN за фактический призыв к убийству избранного президента в комментариях к репортажу на YouTube, а также в Facebook и Twitter.
В случае с инаугурацией ситуацию осложняет то что действующий президент Обама и его секретарь Джон Керри уже сложат свои полномочия к моменту начала церемонии вступления в должность нового президента, а предполагаемого госсекретаря Трампа – Рекса Тиллерсона еще не утвердил сенат.
Последним в этом списке стоит дежурный преемник. Как правило, это один из министров, который не присутствует на инаугурации и находится под усиленной охраной в удаленном от Капитолийского холма месте. Его имя также не разглашается. На этот раз дежурным преемником будет член администрации Барака Обамы, поскольку никто из политической команды Трампа еще не утвержден в должности.