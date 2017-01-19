CNN рассказал о наследовании полномочий при убийстве Трампа на инаугурации

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Американский телеканал CNN рассказал о наследовании полномочий в случае убийства избранного президента Дональда Трампа на инаугурации, которое состоится в пятницу, 20 января, передает РИА Новости.

В сюжете репортер телеканала Брайан Тодд рассказал не только о том, что произойдет в случае убийства Трампа, но и если покушение совершат на вице-президента и высших лиц в конгрессе.

Репортаж вызвал массу протестов и негодований в социальных сетях – пользователи критикуют CNN за фактический призыв к убийству избранного президента в комментариях к репортажу на YouTube, а также в Facebook и Twitter.