Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января 2017, 21:24

Политика

CNN рассказал о наследовании полномочий при убийстве Трампа на инаугурации

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Американский телеканал CNN рассказал о наследовании полномочий в случае убийства избранного президента Дональда Трампа на инаугурации, которое состоится в пятницу, 20 января, передает РИА Новости.

В сюжете репортер телеканала Брайан Тодд рассказал не только о том, что произойдет в случае убийства Трампа, но и если покушение совершат на вице-президента и высших лиц в конгрессе.

Репортаж вызвал массу протестов и негодований в социальных сетях – пользователи критикуют CNN за фактический призыв к убийству избранного президента в комментариях к репортажу на YouTube, а также в Facebook и Twitter.

Порядок наследования власти закреплен в конституции США. Так, в случае внезапной смерти президента и вице-президента исполнять их полномочия начинает спикер палаты представителей, а после него – временный председатель сената. Если что-то подобное случается и с ними, то исполняющими обязанности президента становятся министры, начиная с госсекретаря (должность соответствует министру иностранных дел в России – примечание m24.ru).

В случае с инаугурацией ситуацию осложняет то что действующий президент Обама и его секретарь Джон Керри уже сложат свои полномочия к моменту начала церемонии вступления в должность нового президента, а предполагаемого госсекретаря Трампа – Рекса Тиллерсона еще не утвердил сенат.

Последним в этом списке стоит дежурный преемник. Как правило, это один из министров, который не присутствует на инаугурации и находится под усиленной охраной в удаленном от Капитолийского холма месте. Его имя также не разглашается. На этот раз дежурным преемником будет член администрации Барака Обамы, поскольку никто из политической команды Трампа еще не утвержден в должности.

инаугурация Дональд Трамп сми жизнь в мире CNN

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика