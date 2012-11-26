Парк Горького встретит своих посетителей визуальными иллюзиями

Фото: ИТАР-ТАСС

Главный вход парка Горького с 15 декабря будут украшать тысячи лампочек. Темой этого зимнего сезона в парке стали иллюзии.

Все зимние декорации парка, включая зеркала, инсталляции и отражения, будут создавать ощущение, что вы попали в загадочный мир. "Площадь иллюзий" будет расположена сразу за главным входом. На ее территории будут стоять кубы, дающие ощущение бесконечного звездного неба или бескрайнего елового леса, сообщила в интервью РИА Новости директор ЦПКиО Ольга Захарова.

Входная арка будет украшена с 15 декабря тысячами лампочек, создавая тем самым иллюзию бесконечного яркого пространства, добавила Захарова. Сразу за входом будут инсталляции из зеркальных елей и крутящиеся диски разных форм и цветов.

Напомним, на прошлой неделе у входа в парк появилась яркая и необычная 16-метровая елка, выполненная из светящихся шаров.