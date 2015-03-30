Форма поиска по сайту

30 марта 2015, 16:41

Объявлена дата выхода игры Halo 5: Guardians

Скриншот проморолика игры

Игра Halo 5: Guardians для приставки Xbox One выйдет 27 октября. Об этом сообщается в промороликах, которые опубликовала компания Microsoft.

Действие Halo 5 будет разворачиваться после событий предыдущей части шутера, выпущенной в 2012 году для приставки Xbox 360. Разработчиком пятой части игры стала студия 343 Industries.

Halo – серия научно-фантастических видеоигр про приключения Мастера Чифа, кибернетически усовершенствованного космического десантника.

Первая часть, Halo: Combat Evolved, появилась в 2001 году на Xbox. Игра получила высокие оценки критиков. Halo породила собственную вселенную. Создателем цикла изначально была студия Bungie.

Отметим, недавно стало известно, что новый выпуск Halo - многопользовательская игра Halo Online – появится только в России. Игру подготовят для PC. Доступ к новинке будет бесплатным, но разные дополнительные услуги предоставят за деньги. Разработкой игры занимается петербургская студия Saber Interactive под контролем 343 Industries.

