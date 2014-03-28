Форма поиска по сайту

28 марта 2014, 18:32

Средний возраст россиян, играющих в видеоигры, вырос до 33 лет

По данным исследований, средний возраст россиян, играющих в видеоигры, вырос до 33 лет. Также в 2013 году резко увеличилась доля игр для социальных сетей. В последние годы российский рынок активно развивается и все больше напоминает западный.

"Это вполне геймерский возраст, просто в России сложилось представление, что геймер – это школьник или студент, а на западе в игры играют практически все, играть по 30-40 минут в день – считается нормальным", - рассказал в эфире радио "Москва FM" главный редактор журнала "Игромания" Алексей Макаренков.

В России, по данным исследований, в игры играет половина населения страны, в среднем - около 30 минут в день. Если не проводить в них слишком много времени, то они не вызывают зависимости, считает эксперт.

"Для сравнения - телевизор тоже может сформировать зависимость у человека, но он менее полезен для развития, чем игры", - добавил Макаренков.

