Nintendo заявила о непричастности к авторству Pokemon Go

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Компания Nintendo объявила, что на самом деле не является создателем игры Pokemon Go. После этого акции компании упали в цене почти на 18 процентов.

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что после появления игры капитализация фирмы выросла на несколько миллиардов долларов.

"Nintendo никогда и не заявляли, что Pokemon Go является их программой. Они ее продавали и продвигали. То, что у нее сторонний разработчик, никто не задумался", – пояснил он. По словам эксперта, когда продукт вызвал манию на рынке, акции Nintendo резко подорожали, а капитализация выросла на 7 миллиардов долларов.

Как пишут "Ведомости", фирмы объявила, что ей принадлежит только 32 процента Pokemon Company, которая, в свою очередь, владеет долей прав на торговую марку Pokemon. Pokemon Company собирается получать лицензионные отчисления и партнерскую компенсацию от приложения, однако на Nintendo этот бизнес имеет очень ограниченное влияние.

На самом деле игру разработала компания Niantic. Ее основатель – Джон Ханке, бывший одним из вдохновителей Google Maps и Google Streets.

Мобильная игра дополненной реальности Pokemon GO появилась 7 июля. Пока она доступна для скачивания в магазинах App Store и Google Play только в США, Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на ограничения, русскоязычные пользователи также могут скачать ее, изменив некоторые настройки в смартфонах. На днях представитель компании Nintendo в нашей стране сообщил, что в России игра выйдет в ближайшее время, но точных дат не назвал.

Сейчас количество пользователей Pokemon Go в городе превышает 180 тысяч человек. Ежедневно их число растет на 30–35 процентов.