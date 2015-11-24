Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2015, 13:04

Культура

Финал Gamanoid Cybersport Festival пройдет в "Горбушкином Дворе"

Фото предоставлено организаторами

28 и 29 ноября в гипермолле "Горбушкин Двор" пройдет гранд-финал Всероссийского киберфестиваля Gamanoid Cybersport Festival. Как сообщают организаторы, победители региональных отборочных туров сразятся за главный приз – один миллион рублей.

Соревнования пройдут в пяти ведущих дисциплинах: DOTA 2, CS: GO, League of Legends, FIFA 16 и Hearthstone. В столицу приедут участники из Воронежа, Казани, Краснодара, Саратова и других городов.
Все желающие смогут увидеть состязания, которые будут транслировать на экран на большой сцене.

"Фестиваль стал большим шагом в развитии регионального киберспорта страны. На финале мы увидим лучшие команды, которые поборются за титул чемпионов GCF 2015 в своей дисциплине", – сказал организатор турнира Сергей Великанов.

Фестиваль представляет игровой портал и телеканал Gamanoid – ведущий портал индустрии компьютерных игр. Здесь собраны актуальные новости, обзоры от лучших авторов, стримы, эксклюзивные видеоролики, интересные конкурсы и многое другое.
игры финал

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика