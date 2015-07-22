В парке "Красная Пресня" проведут бесплатные тренировки по бадминтону

Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

С 22 июля в парке "Красная Пресня" будут проходить тренировки по бадминтону. Организаторы просят гостей приходить в белом, сообщает пресс-служба.

Заниматься со всеми желающими будет тренер Даниил Ткач – основатель спортивной секции по бадминтону. Он не только объяснит, как правильно обращаться с ракеткой, но и расскажет, как поддерживать хорошую физическую форму.

По словам тренера, этот вид спорта даст ровно ту нагрузку, к которой готовы занимающиеся. Он утверждает, что перемещения за воланом способны заменить 3-4 километра пробежки.

Занятия будут проходить каждую среду.