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Игры

18 июля 2014, 17:54

Новый эпизод игры о зомби Walking Dead выйдет с 22 по 24 июля

игры зомби Ходячие мертвецы Telltale Games Walking Dead

Фото: Страница игры в Facebook

Стала известна дата выхода новой части игры Walking Dead. Четвертый эпизод второй части под названием Amid The Ruins выйдет 22 июля на PC и Mac, 23 июля - на Xbox 360 и PS3, а 24 июля и на iOS. Об этом сообщается в твиттере компании-разработчика TellTale Games.

Кстати, оба сезона игры выйдут 14 октября на PS4 и Xbox One. А бонусом к Season One станет дополнение "400 Days". Остается надеяться, что разработчики сменят движок игры, иначе на приставках нового поколения графика будет выглядеть уж очень убогой.

Чтобы избежать спойлеров, вот дебютный трейлер первого Walking Dead. Трейлер четвертого эпизода - на ваш страх и риск - можно посмотреть здесь.

Игра Walking Dead, как и одноименный сериал, основана на комиксах Роберта Киркмана "Ходячие мертвецы". Выходит она эпизодами с интервалом в один-два месяца, например, в первом сезоне их шесть. Увы, если вы не знакомы с английским языком, вам придется туго – решения здесь принимаются в диалогах, а так как на территории России игра официально не издавалась, то и русификации нет.

Главным героем Walking Dead является Ли Эверетт, который во время начала зомби-апокалипсиса находился под арестом. Он оказывается на свободе, но тут ему приходится бороться не только за свою, но и за другие жизни, в том числе восьмилетней девочки Клементины.


Стоит отметить, что, несмотря на устаревший движок, игра цепляет с самого начала, как хороший ситком, – выпуская одну часть за другой. Атмосфера, равно как и сюжет, выше всяческих похвал. Что касается нелинейности, то выбор в игре дается действительно с трудом.

Для ознакомления первую часть Walking Dead можно скачать бесплатно на iOS и Android. Ограничения по возрасту 17+.

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