Авторы серии видеоигр Assassins Creed взяли к себе в штат паркурщика

Фото: assassinscreed.ubi.com

Компания Ubisoft, автор серии Assassins Creed и нашумевшей Watch Dogs, взяла к себе в штат "главного офисного паркурщика". Спортсмен Майкл Зернов стал полноценным сотрудником фирмы и теперь будет экспертным советником в вопросах правдободобности движений, совершаемых виртуальными героями.

Первая игра, над которой будет работать Зернов, - Assassin's Creed Unity, продолжение истории об ассасине, зачастую передвигающемся по крышам домов. Организаторы надеются, что Майкл Зернов даст ценные советы Ubisoft и популяризует паркур как спортивную дисциплину, сообщает IGN.