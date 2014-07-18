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Игры

18 июля 2014, 16:02

Авторы серии видеоигр Assassins Creed взяли к себе в штат паркурщика

игры паркур Assasins Creed Ubisoft видеоигры

Фото: assassinscreed.ubi.com

Компания Ubisoft, автор серии Assassins Creed и нашумевшей Watch Dogs, взяла к себе в штат "главного офисного паркурщика". Спортсмен Майкл Зернов стал полноценным сотрудником фирмы и теперь будет экспертным советником в вопросах правдободобности движений, совершаемых виртуальными героями.

Первая игра, над которой будет работать Зернов, - Assassin's Creed Unity, продолжение истории об ассасине, зачастую передвигающемся по крышам домов. Организаторы надеются, что Майкл Зернов даст ценные советы Ubisoft и популяризует паркур как спортивную дисциплину, сообщает IGN.

Assasins Creed Unity - седьмая по счету игра в серии. Ее релиз назначен на 28 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Действие новой игры развернется в Париже XVIII века и затронет события французской революции 1789 года, когда Франция перешла от монархии к республике.

Геймеры будут играть за нового австрийско-французкого ассассина Арно Дориана. Одно из приятных нововведений - мультиплеер на четырех человек.

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