Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля 2015, 18:43

Культура

Angry Birds 2 выйдет 30 июля

Фото: angrybirds.com

Финская компания Rovio анонсировала выход игры Angry Birds 2, сообщается на официальном сайте студии.

Выход игры запланировал на 30 июля, презентация состоится 28 июля в Сан-Франциско и 29 июля в Нью-Йорке.

Постер, анонсирующий новую часть птичьих приключений, вышел с лозунгом "Больше. Злее. Птичнее". При этом разработчики обещают, что пользователи "влюбятся" в новое приложение.

Первая часть Angry Birds вышла в 2009 году и с тех пор является одной из самых успешных игр для смартфонов. С тех пор игра суммарно была загружена около 3 миллиардов раз.

Впоследствии игра дополнилась массой спин-оффов, как, например, Angry Birds Space или Angry Birds Star Wars, а также Angry Birds Rio по мотивам одноименного мультфильма киностудии 20th Century Fox.

[html]


[/html]

игры Angry Birds приложения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика