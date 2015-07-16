Angry Birds 2 выйдет 30 июля

Фото: angrybirds.com
Финская компания Rovio анонсировала выход игры Angry Birds 2, сообщается на официальном сайте студии.
Выход игры запланировал на 30 июля, презентация состоится 28 июля в Сан-Франциско и 29 июля в Нью-Йорке.
Постер, анонсирующий новую часть птичьих приключений, вышел с лозунгом "Больше. Злее. Птичнее". При этом разработчики обещают, что пользователи "влюбятся" в новое приложение.
Первая часть Angry Birds вышла в 2009 году и с тех пор является одной из самых успешных игр для смартфонов. С тех пор игра суммарно была загружена около 3 миллиардов раз.
Впоследствии игра дополнилась массой спин-оффов, как, например, Angry Birds Space или Angry Birds Star Wars, а также Angry Birds Rio по мотивам одноименного мультфильма киностудии 20th Century Fox.
[html]
#AngryBirds2 - Bigger. Badder. Birdier.
July 30 pic.twitter.com/oIsYEKkHo5— Angry Birds (@AngryBirds) 16 июля 2015
[/html]