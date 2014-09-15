Топ-10 настольных игр: встретить говорящего пса и убить песней чудовище

Фото: M24.ru

На днях в столице состоялся фестиваль настольных игр "Игрокон". Помимо самих игр, там прошли чемпионаты России по самым популярным "настолкам". Мы пообщались с Асей Шевелевой, представителем компании Hobby World, организатором фестиваля. Она помогла нам выбрать лучшие современные настольные игры - от милых и семейных до забавных и компанейских.

Игры для всей семьи/компаний

"Манчкин"

"Манчкин" - это пародия на ролевые компьютерные игры, в которых игроки ходят по подземелью, и с каждым ходом на них может напасть какой-нибудь гад. Ты собираешь шмотки, убиваешь монстров, настраиваешь своих друзей друг против друга. При этом в игре полно иронии и смешных заданий, например, убить монстра песней. Кроме того, у игры много версий: Star Wars, "Пираты карибского моря", "Супер Манчкин" – пародия на комиксы Marvel. Так что каждый сможет найти себе приключение по вкусу.

"Имаджинариум"

Если у вас и ваших друзей хорошая фантазия, стоит поиграть в "Имаджинариум". Это простая игра, где надо придумывать ассоциации к абстрактным, необычным картинкам. После того, как вы придумали к своей карте ассоциацию, и положили ее на стол рубашкой вверх, другие игроки кладут рядом одну из своих карт, которая по их мнению больше подходит под ассоциацию.

Карты мешаются и переворачиваются. Тот, кто угадает первую карту, получит больше всего очков. При этом в "Имаджинариуме" ассоциаций на каждую из картинок может быть очень много - от простых ( "снег", "компьютер", "страх") до самых безумных ("на рубеже временных эпох", "бесконечное катание на звезде").

"Колонизаторы"

В "Колонизаторах" вы высаживаете своих поселенцев на остров и развиваете колонию так, чтобы она процветала, и вам хватало ресурсов. Надо не только грамотно распределить все ресурсы, но и уметь торговаться с другими игроками. Если же вы построите выход в порт, то можно по особому курсу обменивать ресурсы у купцов.

"Каркассон"

В "Каркассоне" игроки выступают в роли феодалов. Им выдаются 90 тайлов – своеобразных островков земли. Их нужно переворачивать, соединять вместе и таким образом строить свои поселения, а на них уже расставлять подданных. Ресурсы надо распределить так, чтобы получилась самая длинная дорога, самое большое поле, самый могущественный замок. Так же как и в "Манчкине", у игр существуют свои дополнения – музеи, храмы и прочее. Стоит отметить, что на "Игроконе" прошел российский этап мирового чемпионата.

"Ticket to Ride: Европа"

"Ticket to Ride: Европа" – экономическая игра про железные дороги с картой Европы начала XX века. Игроки здесь - железнодорожные коммерсанты, которые строят самые длинные пути, вокзалы и тоннели. Каждый из объектов приносит своему хозяину победные очки. Во время партии игроки не просто могут, а должны помешать друг другу строить ключевые объекты.

Среди разновидностей есть Ticket to Ride: Европа, Азия, Северная Америка. Игра была продана во всем мире 30-миллионным тиражом. А недавно прошел всероссийский чемпионат с участием России, Белоруссии, Украины и Молдавии. В 50 городах прошли региональные отборочные туры. Мировой финал пройдет 27 сентября в Париже.

Игры по мотивам книг и фильмов

"Игра престолов"

Одна из самых популярных и, возможно, долгих игр (одна партия длится около двух часов) - "Игра престолов". В нее перенесена сюжетная линия цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, так что фанаты серии однозначно будут довольны. В качестве одного из великих Домов семи королевств Вестероса вы начинаете борьбу за контроль над Железным Троном. Использовать нужно не только мощь армий, но и дипломатию.





"Ужас Аркхема"

"Ужас Аркхема" - игра по мотивам мифов Говарда Лавкрафта, автора "Ктулху" и основоположника жанра ужасов и фэнтези. Сама игра выполнена в духе ужастика XX века. Это игра против поля, где главная цель - выжить и победить всех монстров. Если даже ваши друзья бросили вас, вы сможете скрасить свой вечер, сыграв одному в "Ужас Аркхема".

"Плоский мир"

Если вы любите фэнтези и обладаете хорошим чувством юмора, вас заинтересует игра "Плоский мир", созданная по книгам английского писателя Терри Пратчетта. Суть игры основана на произведениях Пратчета - действие происходит на фантастической плоской планете, имеющей форму диска. Здесь свет здесь движется очень медленно, есть магия, а радуга состоит из восьми цветов. Там возможно если не все, то многое. Среди различных рас, населяющих мир: тролли, гномы, эльфы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Вам предстоит бороться за произвольного героя - отстаивая свои права, идти к цели, известной только вам.

Детские игры

"Черепашьи бега"

Детские игры должны развивать логику, фантазию и воображение. Одна из таких игр – "Черепашьи бега". Ее цель - первым провести черепашку по кочкам до капустного поля. Единственное, чем пользуются игроки - карты-комбинации. Кстати, когда черепашки заходят на одну клетку, из них получаются целые башни.

"Доббль"

"Доббль" - это игра, развивающая внимательность и реакцию. Суть ее очень проста - вам выдаются круглые карты с картинками (животные, растения, символы, надписи, смайлики). Одна из карт кладется на стол, и игроки должны найти и указать в одной из своих карт схожее изображение - совпадать может лишь одно. При этом есть целых пять вариантов мини-игр в "Доббль" - собрать больше карт или, наоборот, быстрее от них избавиться.

бонус "Какель Дакель" "Какель Дакель" – детская игра, которую стоит выделить отдельно. Судя по описанию, она развивает социальные навыки и стратегическое мышление. Если ребенок упрашивает вас завести питомца, стоит сначала подарить ему эту игру. Собственно, состоит она из игрушечной собаки, пластиковой еды, совочков и кубика. Ваше чадо со своими друзьями может кормить собачку, которая потом захочет "присесть под кустик". С помощью кубика дети определяют, сколько раз надо нажать на ручку поводка, кто пропускает ход, а кто поменяется совочком. Победителем станет тот, кто поймает им больше всех "кусочков". [html] [/html]

