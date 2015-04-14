Краудфандинговый проект CrowdRepublic будет выпускать настольные игры и книги

Фото: crowdrepublic.ru

13 апреля в интернете заработала новая краудфандинговая площадка - CrowdRepublic. Она посвящена настольным играм и книгам.

С помощью проекта планируется собирать средства на разработку новых настольных игр и адаптацию англоязычных версий. Кроме того, CrowdRepublic создан для того, чтобы выпускать книги - в том числе электронные - российских и зарубежных авторов, работающих в разных жанрах. Планируется также издание комиксов и периодики.

Отметим, что CrowdRepublic работает как издательство полного цикла – заниматься не только сбором денежных средств, но и продвижением проектов, подготовкой книг и игр к печати, выпуском и производством изданий.

Интересно, что на релиз площадка CrowdRepublic вышла сразу с четырьмя книгами и пятью настольными играми. Это, в частности, автобиографический роман бывшего главного редактора журнала "Time Out Москва" Игоря Шулинского "Странно пахнет душа", посвященный жизни московской тусовки 1990-х, первый фотоальбом самого известного экстрим-блогера России Кирилла Умрихина "В водовороте звезд", книга дизайнера Сергея Сафонова "Гуума и Бумажная Луна", настольные игры "Революция!", "БЭНГ! Меч самурая".

CrowdRepublic запустила компания "Мир Хобби" (Hobby World) – российский производитель и разработчик настольных игр ("Берсерк", "Игра престолов", "Metro 2033"). Ранее компания уже реализовала несколько краудфандинговых проектов с помощью американской площадки Kickstarter.