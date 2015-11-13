Как выпустить свою настольную игру за счет будущих покупателей

Фото: m24.ru/Юлия Накошная
Большинство настольных игр, которые продаются в России, – локализации зарубежных. Так меньше риск и для издателей, и для магазинов – если игра зарекомендовала себя на Западе, шансы, что ее продажи провалятся у нас, невелики. Отечественные издательства в большинстве случаев печатают игры на свои средства, рискуя остаться с нераспроданными коробками.
Но некоторые идут другим путем – собирают средства с помощью краудфандинга. В преддверии крупнейшей в России выставки настольных игр "Игрокон" m24.ru вдохновляет читателей самим заняться выпуском настолок и рассказывает, с чего начать.
Что вам понадобится на старте
Рассказывает сооснователь Гильдии разработчиков настольных игр (ГРаНИ), соавтор игр "Космонавты" и "Лабиринт зеркал" Юрий Ямщиков.
Для того чтобы создать сколько-нибудь стоящую игру, требуется:
1. Активно играть в современные (!) настольные игры. Уже не раз я встречался с интересными идеями, обрамленными устаревшими механиками из "Монополии" или монструозными конструкциями, убивающими сам смысл существования подобных "шедевров". Знание и грамотное применение широкого арсенала вспомогательных механик не только не принижает оригинальность игры, но, напротив, позволяет выделить изюминку, а не погребать ее под грудой "костылей" и "велосипедов".
2. Быть готовым к долгой работе. Придумать концепт игры можно и за час, и даже за пять минут, а вот на то, чтобы из зародыша идеи выросла по-настоящему стоящая игра, требуются (без всякого преувеличения) месяцы и даже годы тестирования, переработок и творческих поисков.
3. Наличие тестеров из целевой аудитории, а также среди коллег-разработчиков. В одиночку, без пробы в разных игровых компаниях сделать что-то стоящее практически невозможно. Общение и обсуждение своих проектов с коллегами, даже в интернете, значительно ускоряет процесс разработки и позволяет делать игры существенно более высокого уровня.
Кроме того, не пожалейте времени на дополнительные действия, среди них:
1. Чтение статей, а в идеале книг по геймдизайну. Большей частью они существуют на английском, хотя делаются и переводы, в том числе силами участников ГРаНей.
2. Знание комбинаторики – раздела теории вероятностей о дискретных объектах.
3. Сосредоточенность на разработке. В идеале это должна быть или профессия, или единственное активное хобби.
4. А еще нужно получать удовольствие от самого процесса разработки. Если главной целью является слава или деньги – займитесь лучше чем-то более эффективным. Число тех, кто может позволить себе зарабатывать на жизнь созданием настолок, весьма мало не только в России, но и в мире.
Что такое краудфандингКраудфандинг – способ финансирования проектов с помощью предзаказа. Создатель проекта – концерта, книги, игры, сайта и т.п. – публикует на платформе для приема средств описание своего замысла, после чего желающие поддержать автора переводят ему "вознаграждения". Если собранных средств оказывается достаточно для старта (автор заранее указывает необходимую сумму), создатель проекта получает деньги и обязуется отправить поддержавшим его людям результаты своего труда.
Каким играм удалось собрать средства в России?
- Автор: Ян Егоров
- Продолжительность игры: 40–60 минут
- Год выпуска: 2014
- Число игроков: 3–5
- Сборы русскоязычного издания: 165 604 рубля от 116 спонсоров
- Сборы англоязычного издания: $32 645 от 770 спонсоров
- Краткое описание: Вы играете за предводителя одного из шотландских кланов конца XIII века, которому каждый ход нужно сделать выбор – поддержать английского короля Эдуарда I, щедро платящего за предательство своей страны, или остаться верным Шотландии, давая отпор завоевателю. Если игрокам удается сдержать натиск англичан, побеждает самый богатый игрок, поэтому предавать выгодно. Но, если предательства будут слишком часты, Шотландия преклонит колена, и, по правилам, выиграет игрок, который предавал реже всех, поэтому предавать невыгодно. После успеха с краудфандингом в России переработанная для англоязычной аудитории "За Шотландию!" под названием Swords and Bagpipes собрала деньги и на Западе.
"За Шотландию!"
– Мне 26 лет. По диплому я дефектолог, специалист по работе с детьми-инвалидами. В свободное время увлекаюсь рисованием, исторической реконструкцией и всяческими артистическими манипуляциями. Работаю я в разработке компьютерных игр, в маркетинговом отделе. Так что можно сказать, что игры – это моя профессия.
Начал заниматься разработкой игр я году в 2009-м. Тогда я увлекался PnP (print and play – "распечатай и играй", самостоятельно напечатанные из макетов авторов настольные игры – прим. m24.ru), потому что был бедным студентом и денег на игры не было. Со временем распечатанные мною игры я улучшал.
"За Шотландию!" – мой первый серьезный проект. Хотя другие разработки тоже были. Самая серьезная – версия Zombie Plague (вариант от LumberJAN). Он в то время был очень популярным. Но с появлением "Зомбицида" интерес к этой настолке угас.
К сожалению, к самой реализации игры на "Бумстартере" и "Кикстартере" я имею очень мало отношения, организацией процесса занимались ребята из издательства. Почему мы решили издать игру с помощью краудфандинга? А почему бы и нет? Краудфандинг уже давно используется не только как площадка для инди-стартаперов, но и для реализации серьезных продуктов от серьезных брендов. В общем-то, это слегка нечестно по отношению к инди-разработчикам, но такова действительность.
Начинающим разработчикам посоветовать ничего не могу. Рынок нынче очень странный. Как определить, будет ли продукт успешен? Я не знаю. Чем-то он должен всех зацепить. И ему при этом вовсе необязательно быть качественным, сбалансированным или даже красивым. Он просто должен быть крутым!
- Авторы: Дмитрий Кнорре, Сергей Мачин
- Продолжительность игры: 40–60 минут
- Годы выпуска: 2013 и 2014
- Число игроков: 2–4
- Сборы русскоязычного издания: 315 043 рублей от 262 спонсоров
- Сборы англоязычных изданий: $124 316 от 2470 спонсоров + $279 915 от 5 051 спонсоров
- Краткое описание: "Случайные мутации" – продолжение хита Дмитрия Кнорре "Эволюция". Игроки называют эту игру "красной Эволюцией", в отличие от оригинальной "зеленой". В "зеленой" игроки развивают отдельных зверей, выкладывая на них различные свойства. К примеру, хищник позволяет убивать животных других игроков, а норное позволяет спрятаться от хищника. Еды на всех не хватает, поэтому часть стаи вымирает или съедается хищниками соперников. Побеждает тот, кому удалось сохранить наиболее развитых существ. В "красной" свойства животных, как и в реальном мире, приобретаются случайным образом, и часть из них вредит игрокам. Кроме того, животные могут становиться видами, тогда их развитие останавливается. Как и в "зеленой" версии, побеждает тот, кому удалось сохранить максимум биоматериала. Для западной аудитории правила игры были существенно переработаны – к примеру, теперь можно изменять не только количество животных одного вида, но и их размер. Новая игра в два приема собрала более 400 тысяч долларов.
"Эволюция" ("Случайные мутации" и Evolution)
- Автор: Василий Рединский
- Продолжительность игры: 10–20 минут
- Год выпуска: 2015
- Число игроков: 2
- Сборы русскоязычного издания: 107 673 от 101 спонсора
- Краткое описание: Простая и очень быстрая игра для двух игроков, разыгрываемая с помощью квадратных бирдекелей – подставок под пивные бокалы. Игроки набирают себе персонажей, с помощью которых происходит "разборка" – выкладывая персонажей, игроки переманивают на свою сторону уже выложенных.
"Заварушка в трактире"
– Мне 30 лет, живу в городе Санкт-Петербурге. Женат, есть сын. Работаю инженером-конструктором, проектирую мобильные модульные здания.
Настольными играми увлекаюсь со школы, а родился и вырос на Дальнем Востоке, в городе Комсомольске-на-Амуре. Дефицит настолок ощущался уже тогда, соответственно, еще в школе я сделал свои модификации "Менеджера" и "Коммерсанта". Потом появился варгейм (военная игра с большим количеством фигурок – прим. m24.ru) Отечественной войны 1812 года, куда пришлось добавлять новых юнитов.
Потом пришла эра компьютеров. Я вернулся к настолкам лет шесть назад и открыл их для себя заново. Полтора года назад я решил сделать свою настольную игру. Поскольку опыта у меня не было, то первая игра должна была быть очень простой. Я решил сделать несложную игру, которую могли бы освоить взрослые, далекие от всего этого. Сюжет игры предельно прост и понятен: персонажи пришли в трактир и собирают бокалы пива. Кто больше собрал, тот и выиграл. Так появилась "Заварушка в трактире" с необычным для настольных игр сюжетом: волшебные персонажи выясняют, кто круче, за бокалом пенного напитка.
Примерно год назад прототип игры был готов, настала пора тестов. Мне посчастливилось оказаться в петербургской ячейке Гильдии разработчиков настольных игр. Начались тесты, после каждого из них одни элементы появлялись, другие исчезали. Игра начинает жить своей жизнью.
После авторских тестов пришла пора общего тестирования. Как отнесется случайный человек к игре, сможет ли она заинтересовать его с первого раза, понятны ли правила? Я стал путешествовать по разным фестивалям и мероприятиям. Так "Заварушка в трактире" была принята к рассмотрению несколькими издательствами. Но игру посчитали коммерчески невыгодной из-за ограничения аудитории по возрасту и небольшого количества игроков (дуэль). Оставалась одна дорога – на Boomstarter (краудфандинговый сайт – прим. m24.ru)!
Краудфаундинг показывает, насколько серьезно ты сам относишься к своему проекту. Если просто выложить проект на площадку и написать друзьям "Я на Boomstarter!", с вероятностью 99 процентов ваш проект провалится. Я сам являюсь спонсором проектов уже пару лет, полгода готовился к старту. Месяц, что длился проект, жил им – вот главная причина успешного сбора.
Самое сложное в сборе средств – это убедить сообщество поверить тебе, ведь человек отдает деньги и получает взамен только обещание. Поэтому необходимо находить подход к каждому, отвечать всем на любой вопрос в любое время суток, всегда быть позитивным, несмотря на критику, и даже когда никто не верит в успех, необходимо всех подбадривать. Сейчас игра в производстве, я занимаюсь подготовкой к рассылке.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
- Продолжительность игры: 30–90 минут
- Год выпуска: 2015
- Число игроков: 2–6
- Сборы русскоязычного издания: 327 146 рубля от 329 спонсоров
- Краткое описание: Вы играете за путешественников, разыскивающих грабителя Конфетного Джо. Он украл большую партию конфет (главная ценность мира "Оранж лайф" из комиксов иллюстратора игры Дмитрия Дубровина), а игроки должны восстановить справедливость. Каждый раунд в ходе розысков Джо игроки натыкаются на его приспешников и сообща отбирают конфеты у них (наибольшую награду в виде конфет получает больше всего старавшийся игрок), после чего отбирают конфеты уже друг у друга. После того как найден и повержен Джо, побеждает игрок, накопивший больше всего сладостей.
"Оранж Квест: В погоне за Конфетным Джо"
- Автор: Тим Керби
- Продолжительность игры: от 60 минут до нескольких часов
- Год выпуска: 2014
- Число игроков: 2
- Сборы русскоязычного издания: 711 150 рублей от 214 спонсоров
- Краткое описание: Военная игра с миниатюрами. Игроки управляют армиями вторгающихся в Россию будущего мутантов или отбивающихся от них россиян либо сообща выполняют миссии против общего врага. Каждый ход каждая из миниатюр может совершить несколько действий, чтобы одолеть неприятеля. Автор игры – переехавший в Россию американец, ведущий Russia Today Тим Керби, работавший дизайнером игр.
"Свержение Мутантов: Битва за Россию"
Какие настольные игры с российским происхождением собирали деньги с помощью краудфандинга на Западе?
Berserk: War of the Realms – коллекционная карточная игра с богатой историей, впервые в России выпущена в 2003 году. Два игрока состязаются между собой в фантазийном мире, разыгрывая карты героев, существ, заклинаний, экипировок или событий. Сборы – $57 325 от 776 спонсоров.
Hollywood – карточная игра, в которой игроки выступают в качестве продюсеров, которым необходимо снять несколько кассовых фильмов. Они набирают из общего пула режиссеров, актеров и сценарии и в зависимости от удачности выбора получают ту или иную прибыль. Сборы – $40 792 от 783 спонсоров.
Septikon Uranium Wars – сложная игра с большим количеством компонентов для 2–4 игроков, которые выступают в качестве владельцев орбитального месторождения и борются между собой за разрабатываемые ресурсы. Сборы – $26 613 от 471 спонсора.
World of Mythology – простая карточная игра, где каждый игрок выступает на стороне колоды богов одной из четырех мифологий: греческой, египетской, скандинавской или славянской. Цель игры – одолеть других богов. Сборы – $12 754 от 368 спонсоров.
Фото: m24.ru/Юлия Накошная