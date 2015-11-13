Как выпустить свою настольную игру за счет будущих покупателей

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Большинство настольных игр, которые продаются в России, – локализации зарубежных. Так меньше риск и для издателей, и для магазинов – если игра зарекомендовала себя на Западе, шансы, что ее продажи провалятся у нас, невелики. Отечественные издательства в большинстве случаев печатают игры на свои средства, рискуя остаться с нераспроданными коробками.

Но некоторые идут другим путем – собирают средства с помощью краудфандинга. В преддверии крупнейшей в России выставки настольных игр "Игрокон" m24.ru вдохновляет читателей самим заняться выпуском настолок и рассказывает, с чего начать.

Что такое краудфандинг Краудфандинг – способ финансирования проектов с помощью предзаказа. Создатель проекта – концерта, книги, игры, сайта и т.п. – публикует на платформе для приема средств описание своего замысла, после чего желающие поддержать автора переводят ему "вознаграждения". Если собранных средств оказывается достаточно для старта (автор заранее указывает необходимую сумму), создатель проекта получает деньги и обязуется отправить поддержавшим его людям результаты своего труда.

Каким играм удалось собрать средства в России?

"За Шотландию!" Автор : Ян Егоров

: Ян Егоров Продолжительность игры : 40–60 минут

: 40–60 минут Год выпуска : 2014

: 2014 Число игроков : 3–5

: 3–5 Сборы русскоязычного издания : 165 604 рубля от 116 спонсоров

: 165 604 рубля от 116 спонсоров Сборы англоязычного издания : $32 645 от 770 спонсоров

: $32 645 от 770 спонсоров Краткое описание : Вы играете за предводителя одного из шотландских кланов конца XIII века, которому каждый ход нужно сделать выбор – поддержать английского короля Эдуарда I, щедро платящего за предательство своей страны, или остаться верным Шотландии, давая отпор завоевателю. Если игрокам удается сдержать натиск англичан, побеждает самый богатый игрок, поэтому предавать выгодно. Но, если предательства будут слишком часты, Шотландия преклонит колена, и, по правилам, выиграет игрок, который предавал реже всех, поэтому предавать невыгодно. После успеха с краудфандингом в России переработанная для англоязычной аудитории "За Шотландию!" под названием Swords and Bagpipes собрала деньги и на Западе.

"Эволюция" ("Случайные мутации" и Evolution) Авторы : Дмитрий Кнорре, Сергей Мачин

: Дмитрий Кнорре, Сергей Мачин Продолжительность игры : 40–60 минут

: 40–60 минут Годы выпуска : 2013 и 2014

: 2013 и 2014 Число игроков : 2–4

: 2–4 Сборы русскоязычного издания : 315 043 рублей от 262 спонсоров

: 315 043 рублей от 262 спонсоров Сборы англоязычных изданий : $124 316 от 2470 спонсоров + $279 915 от 5 051 спонсоров

: $124 316 от 2470 спонсоров + $279 915 от 5 051 спонсоров Краткое описание : "Случайные мутации" – продолжение хита Дмитрия Кнорре "Эволюция". Игроки называют эту игру "красной Эволюцией", в отличие от оригинальной "зеленой". В "зеленой" игроки развивают отдельных зверей, выкладывая на них различные свойства. К примеру, хищник позволяет убивать животных других игроков, а норное позволяет спрятаться от хищника. Еды на всех не хватает, поэтому часть стаи вымирает или съедается хищниками соперников. Побеждает тот, кому удалось сохранить наиболее развитых существ. В "красной" свойства животных, как и в реальном мире, приобретаются случайным образом, и часть из них вредит игрокам. Кроме того, животные могут становиться видами, тогда их развитие останавливается. Как и в "зеленой" версии, побеждает тот, кому удалось сохранить максимум биоматериала. Для западной аудитории правила игры были существенно переработаны – к примеру, теперь можно изменять не только количество животных одного вида, но и их размер. Новая игра в два приема собрала более 400 тысяч долларов.

"Заварушка в трактире" Автор : Василий Рединский

: Василий Рединский Продолжительность игры : 10–20 минут

: 10–20 минут Год выпуска : 2015

: 2015 Число игроков : 2

: 2 Сборы русскоязычного издания : 107 673 от 101 спонсора

: 107 673 от 101 спонсора Краткое описание : Простая и очень быстрая игра для двух игроков, разыгрываемая с помощью квадратных бирдекелей – подставок под пивные бокалы. Игроки набирают себе персонажей, с помощью которых происходит "разборка" – выкладывая персонажей, игроки переманивают на свою сторону уже выложенных.

"Оранж Квест: В погоне за Конфетным Джо" Продолжительность игры : 30–90 минут

: 30–90 минут Год выпуска : 2015

: 2015 Число игроков : 2–6

: 2–6 Сборы русскоязычного издания : 327 146 рубля от 329 спонсоров

: 327 146 рубля от 329 спонсоров Краткое описание : Вы играете за путешественников, разыскивающих грабителя Конфетного Джо. Он украл большую партию конфет (главная ценность мира "Оранж лайф" из комиксов иллюстратора игры Дмитрия Дубровина), а игроки должны восстановить справедливость. Каждый раунд в ходе розысков Джо игроки натыкаются на его приспешников и сообща отбирают конфеты у них (наибольшую награду в виде конфет получает больше всего старавшийся игрок), после чего отбирают конфеты уже друг у друга. После того как найден и повержен Джо, побеждает игрок, накопивший больше всего сладостей.

"Свержение Мутантов: Битва за Россию" Автор : Тим Керби

: Тим Керби Продолжительность игры : от 60 минут до нескольких часов

: от 60 минут до нескольких часов Год выпуска : 2014

: 2014 Число игроков : 2

: 2 Сборы русскоязычного издания : 711 150 рублей от 214 спонсоров

: 711 150 рублей от 214 спонсоров Краткое описание : Военная игра с миниатюрами. Игроки управляют армиями вторгающихся в Россию будущего мутантов или отбивающихся от них россиян либо сообща выполняют миссии против общего врага. Каждый ход каждая из миниатюр может совершить несколько действий, чтобы одолеть неприятеля. Автор игры – переехавший в Россию американец, ведущий Russia Today Тим Керби, работавший дизайнером игр.

Какие настольные игры с российским происхождением собирали деньги с помощью краудфандинга на Западе?

Berserk: War of the Realms – коллекционная карточная игра с богатой историей, впервые в России выпущена в 2003 году. Два игрока состязаются между собой в фантазийном мире, разыгрывая карты героев, существ, заклинаний, экипировок или событий. Сборы – $57 325 от 776 спонсоров.

Hollywood – карточная игра, в которой игроки выступают в качестве продюсеров, которым необходимо снять несколько кассовых фильмов. Они набирают из общего пула режиссеров, актеров и сценарии и в зависимости от удачности выбора получают ту или иную прибыль. Сборы – $40 792 от 783 спонсоров.

Septikon Uranium Wars – сложная игра с большим количеством компонентов для 2–4 игроков, которые выступают в качестве владельцев орбитального месторождения и борются между собой за разрабатываемые ресурсы. Сборы – $26 613 от 471 спонсора.

World of Mythology – простая карточная игра, где каждый игрок выступает на стороне колоды богов одной из четырех мифологий: греческой, египетской, скандинавской или славянской. Цель игры – одолеть других богов. Сборы – $12 754 от 368 спонсоров.