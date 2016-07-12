Видеоигра Battlefield станет основой телесериала

Фото: collider.com

Кинокомпания Paramount Television и оскароносный продюсер Майкл Шуга начинают совместную работу над новым телесериалом, основанным на видеоигре Battlefield. Об этом пишет издание Collider.

"Битвы Electronic Arts имеют невероятно динамичное повествование, – рассказала президент Paramount Television Эми Пауэлл. – Мы надеемся, что сможем перенести эту увлекательную динамику на экран". Также сотрудники компании уверены, что сериал сможет повторить успех игры, в которую уже на протяжении 15 лет играют во всем мире.

Майкл Шуга ранее работал над сериалом "Больница Никербокер", фильмом "Пятая власть", где исполнил роль Бенедикт Камбербэтч, и картиной "В центре внимания", получившей "Оскар". Battlefield – это серия тактико-стратегических шутеров, где игра ведется от первого лица.