Пять лучших игр на свежем воздухе: забиваем, закидываем и отбиваем

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Лето в столице в самом разгаре, и пока погода радует нас солнечными деньками, хочется больше времени проводить на свежем воздухе.

M24.ru собрало подборку пяти самых увлекательных игр, в которые можно играть в московских парках и скверах. Они не требуют специальной физической подготовки, легки в обучении, играть в них можно даже в накрахмаленной белой рубашке после тяжелого рабочего дня.

Стоит лишь засучить рукава!

Городки

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Городки смело можно назвать русской национальной игрой. Упоминания о них находят в русских народных сказках и древних легендах. Официально как вид спорта городки оформились к 1923 году, когда методист физкультуры С.В. Сысоев разработал единые правила игры, и в этом же году в Москве были проведены первые Всесоюзные соревнования. В послевоенные годы городки были одним из самых популярных видов спорта в СССР, уступая по популярности, пожалуй, только футболу. Сегодня в городки играют не только в России и бывших союзных республиках, но и во всей Европе, а также в Израиле, Канаде и Турции.

Цель игры в городки заключается в выбивании фигур с ограниченной площадки, называемой "городом", битами с определенного расстояния. На данный момент существуют три основные разновидности городошного спорта.

Классические городки, они же российские, они же основной вид городошного спорта, от которого в свою очередь развились остальные. В классических городках используются тяжелые составные биты, их вес не ограничен. Последовательно из "города" нужно выбить 15 фигур, используя наименьшее количество попыток.

В XIX веке из России городки перебрались в Финляндию и с этого момента развивались самобытно. Так появились финские городки, которые достаточно сильно отличаются от российских, классических городков. В финские городки играют деревянными битами и выбивают не фигуры, а выстроенные в ряд десять пар цилиндров.

Еврогородки – самый молодой вид городков, отличается от классических количеством фигур, их в этом виде спорта 16, и тем, что для игры используются полимерные биты, которые, как правило, намного легче составных, металлических. Центром развития и родиной еврогородков является немецкий город Карлсруэ.

"В Германии даже существует компания развития городков, и соревнования проводят в разных городах ежегодно", - рассказал m24.ru вице-президент Федерации городошного спорта города Москвы Михаил Проц. - "Только у них все же городки несерьезные, любительские".

В Москве городошный спорт активно развивается. Есть площадки для игры на территории музея-заповедника Коломенское, на территории московского Дворца пионеров, на стадионе "Вымпел". Михаил Проц отметил, что на всех площадках, указанных на сайте Федерации, не только выдают спортивный инвентарь, но и проводят занятия по игре в городки совершенно бесплатно.

Петанк

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В игру близкую к петанку играли еще в Древней Греции и в Древнем Риме, упражняясь в точности броска. Потом игру надолго забыли, и только в XVIII-XIX веках она снова появилась во Франции. Причем играть начали пушечными ядрами, и потому игра была опасной для жизни. Так в конце XVIII века во время игры в петанк скончалось 38 человек.

Сегодня в петанк играют небольшими металическими шарами, делятся на две команды и по очереди бросают, стараясь попасть как можно ближе к маленькому деревянному шару, кошонету (от фр. cochonnet — поросенок), который находится на расстоянии от 6 до 10 метров.

Существует легенда о том, откуда взялось название для деревянного шара, кошонета. Говорят, что когда в XVII веке во Франции запретили дуэли, то французы придумали им оригинальную альтернативу. Они привязывали к столбу поросенка и забрасывали его камнями. Побеждал в дуэли тот, чей шар оказывался для поросенка последним. Сегодня побеждает та команда, чей шар после одинакового количества бросков у обеих команд окажется ближе всего к деревянному шару.

Сыграть в Москве в петанк можно в ЦПКиО им. Горького, на летней площадке около станции метро "Достоевская", в Воронцовском парке. Подробные адреса и другие площадки для игры можно найти на сайте Российской Федерации Петанка.

Фрисби

Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов

Игра во фрисби стала набирать популярность в 60-ых годах прошлого столетия в США. Изначально "тарелочкой" просто перекидывались, но постепенно стали появляться различные игры и полноценные спортивные дисциплины. Как рассказали m24.ru в пресс-службе Федерации флаинг-диска России, самыми популярными видами спорта с летающей тарелкой считаются алтимат, диск-гольф, дабл-диск корт и флобер гатс.

Алтимат – командный игровой вид спорта с диском фрисби, это самая популярная дисциплина флаинг-диска. Цель игры — передать диск своему игроку, находящемуся на территории соперника. При этом с диском нельзя передвигаться и отнимать его у игроков.

Чтобы начать заниматься алтиматом, достаточно отыскать московские команды в Сети. Например, клуб "Сокол". Большинство из них принимает новичков и обучает их с нуля, даже если вы никогда не держали фрисби в руках. Также проводятся бесплатные открытые тренировки для всех желающих на стадионе парка "Останкино" по вторникам и четвергам с 19.00 до 21.00, а в субботу с 11.00 до 15.00.

Диск-гольф – аналог классического гольфа, только вместо клюшек и мяча – диски фрисби, а вместо лунок – специальные корзины. В Москве поиграть можно в парке "Красная Пресня" там установлено 9 корзин. Здесь собираются любители диск-гольфа, знакомятся, общаются, путешествуют по миру исследуя различные диск-гольф площадки.

Дабл-диск корт – игра для четырех человек, которые должны поделиться на две команды, для игры нужно два диска фрисби. Цель игры – оставить противника с двумя дисками фрисби на их половине поля. Ронять диск нельзя.

Флабер гатс – игра, в которую играют одним диском и одной рукой, вдвоем или поделившись на равные команды. Игрок подкидывает диск соперникам по максимально неудобной траектории. Тот должен поймать его, либо направить в сторону соперника. Очко получает тот, кто заставит соперника уронить диск на землю.

В дабл-диск корт и в флабер гатс можно играть на любой территории, с достаточным количеством свободного места, лучше всего подойдут парки и спортивные площадки.

Пинг-понг

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сегодня пинг-понг или настольный теннис, наверно, самая популярная спортивная игра в столице. За последние несколько лет столы для пинг-понга появились не только во многих парках, но и в арт-пространствах, офисах, магазинах и ресторанах.

Несложно догадаться, что настольный теннис когда-то откололся от большого. Считается, что это произошло в Англии, и своим появлением пинг-понг обязан английской дождливой погоде, при которой играть в большой теннис на улице не доставляло ни малейшего удовольствия.

Название "пинг-понг", которое сегодня получил настольный теннис, складывается из подражаний звукам отскакивающего мяча: пинг – от ракетки, понг – от стола.

Столы для пинг-понга с оборудованием можно арендовать в парке "Сокольники", в саду им. Баумана, в Нескучном саду, в Измайловском парке, в парке "Северное Тушино" и других. В парке Горького и в саду "Эрмитаж" аренда столов и оборудования осуществляется безвозмездно.

В Москве регулярно проводятся турниры по настольному теннису.

Бадминтон

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Современный бадминтон берет свое начало от древнеиндийской игры "пунэ" и является скорее игрой азиатской, чем европейской. В Европу бадминтон завезли только в XIX веке, в 1872 году английский герцог Бофорт, вернувшись из путешествия в Индию, привез с собой в Англию ракетки и мяч с перьями. Сегодня в бадминтон играют по всему миру, но первенство удерживают страны юго-восточной Азии. Например, бесспорным лидером по бадминтону на Олимпийских играх на протяжении долгого времени остается Китай, за ним следуют Южная Корея и Индонезия.

Профессионалы игру в бадминтон в парках не признают совсем. "Бадминтон никак не может быть игрой на свежем воздухе", - рассказал член Совета московской городской федерации бадминтона Евгений Исаков. - "При любом, даже самом слабом ветре теряется балласт, игра перестает быть объективной". Такой позиции придерживаются мастера бадминтона не только в России, но и по всему миру.

Для тех, кто увлечен этой игрой для собственного удовольствия, и не стремиться выигрывать олимпийские медали, существует "пляжный" или "уличный" бадминтон. Естественно, что цели любительского и профессионального бадминтона противоположны друг другу. Если в первом случае игроки стремятся как можно дольше удержать воланчик в воздухе, то профессионалы стремятся забить очко, добившись того, что бы соперник уронил воланчик на свою середину поля.

Если придерживаться первого варианта, то при наличии двух ракеток и воланчика играть можно в любом столичном парке. Специальные оборудованные уличные площадки есть в парке "Кузьминки", в на территории музея-заповедника "Царицино", в парке Горького, в парке "Сокольники" и в парке Покровское-Стрешнево.

Алена Макаренко