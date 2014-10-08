По мотивам культовой видеоигры-квеста Myst снимут сериал

Скриншот из игры Myst
По мотивам культовой видеоигры Myst снимут сериал. Об этом сообщает The Verge. Работу над сериалом возьмет на себя Legendary TV & Digital Media
Legendary TV & Digital Media – подразделение Legendary Pictures, работавшее над трилогиями "Мальчишник в Вегасе" и "Бэтмен" Кристофера Нолана. Вместе с ними за сериал возьмутся Cyan Worlds – авторы оригинальной игры Myst.
Если вы не играли в квест в далекие 1990-е, это можно исправить прямо сейчас - игра доступна на iOS.
Игра стала образцом для приключенческих игр и породила целый ряд похожих проектов. А ее сюжет стал основой нескольких художественных произведений. Всего вышло пять частей игры. Последняя под названием Myst 5: End of Ages