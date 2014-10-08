Форма поиска по сайту

08 октября 2014, 14:52

Культура

По мотивам культовой видеоигры-квеста Myst снимут сериал

Скриншот из игры Myst

По мотивам культовой видеоигры Myst снимут сериал. Об этом сообщает The Verge. Работу над сериалом возьмет на себя Legendary TV & Digital Media

Legendary TV & Digital Media – подразделение Legendary Pictures, работавшее над трилогиями "Мальчишник в Вегасе" и "Бэтмен" Кристофера Нолана. Вместе с ними за сериал возьмутся Cyan Worlds – авторы оригинальной игры Myst.

Если вы не играли в квест в далекие 1990-е, это можно исправить прямо сейчас - игра доступна на iOS.

Myst (MYST) – культовая игра-квест, созданная братьями Робином и Рэндом Миллерами. Они начали работу над игрой в 1991 году, а выпустили ее в 1993 году для компьютеров Macintosh.

Игра стала образцом для приключенческих игр и породила целый ряд похожих проектов. А ее сюжет стал основой нескольких художественных произведений. Всего вышло пять частей игры. Последняя под названием Myst 5: End of Ages

