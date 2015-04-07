В сети стартовала предзагрузка GTA V для PC

Фото: rockstargames.com

Сегодня, 7 апреля, стартует предварительная загрузка GTA V для PC. Об этом заявили в службе поддержки Rockstar Games. Игру можно скачать в сервисе Steam и на сайте Rockstar Warehouse.

Недельный запас по времени скачивания обусловлен, в первую очередь, немалым объемом дистрибутива – 65 Гб. Выход игры все еще назначен на 14 апреля (изначально GTA V должна была выйти на ПК 24 марта).

Уже сейчас можно посмотреть, как будет выглядеть игра на ПК. Последнее выложенное Rockstar Games видео – трейлер игры на ПК с частотой 60 FPS (кадров в секунду). Судя по видео, графика будет на должном уровне.

[html] [/html]