Детский weekend: сокровища майя, именины в зоопарке и "Уроки доброты"

Фото: m24.ru

Праздничный торт в Московском зоопарке, поиски сокровищ майя в парке имени Горького, "Уроки доброты" в Дарвиновском музее и спектакль на основе картин Кандинского в театре Моссовета. M24.ru – о том, как провести выходные с ребенком.

Если в эти выходные ваш ребенок отмечает день рождения, то устроить ему праздник можно в Московском зоопарке. Там именинник и его друзья повеселятся на славу: примут участие в экскурсии по зоосаду, посмотрят интерактивное театрализованное представление, побывают в контактном зоопарке. При желании можно будет поучаствовать в анимационной программе и даже получить праздничный торт.

Фото: m24.ru

Мероприятия адаптируются под любой возраст. Общая продолжительность программы составляет от двух до трех часов.

Где: Московский зоопарк Московский зоопарк Когда: 4 и 5 октября (отметить день рождения можно и в другие дни) Билет: от 12 до 25 тысяч рублей в зависимости от программы



Фото: m24.ru

В субботу, 4 октября, отмечается Всемирный день животных. По этому случаю в Дарвиновском музее организуют виртуальное путешествие по заповедным местам Москвы и области. Дети проведут мини-эксперименты, распишут деревянные фигурки животных, примут участие в семейных викторинах и познавательных играх.

В этот день любопытным разрешат потрогать гигантских тараканов и жуков. Также в планах – "Уроки доброты", трансляция фильмов "Мохнатые сироты" и "Русская выхухоль".

Где: Государственный Дарвиновский музей Государственный Дарвиновский музей Когда: 4 октября в 10.30 Билеты: от 30 до 250 рублей



Фото: m24.ru

Кандинский для детей. Это не шутка, а новый театральный проект от коллектива Uppercut Danseteater. Артисты приехали в Москву, чтобы принять участие в фестивале детских спектаклей "Гаврош". В субботу они представят зрителям театра имени Моссовета спектакль "Короткое/длинное".

Артисты покажут детям геометрические фигуры, которые кажутся абстрактными только на первый взгляд. Зрителям предложат пофантазировать и угадать, очертания каких предметов кроется за витиеватыми линиями и лаконичными кубами.

Спектакль рассчитан на детей от 1,5 до 4 лет.

Где: театр имени Моссовета театр имени Моссовета Когда: 4 октября в 15.00 и в 17.00



Фото: m24.ru

В парке Горького будут искать сокровища древнего народа майя. Участникам квеста предложат самим собрать карту и отправиться в прошлое, чтобы узнать о традициях народов Америки. В программе – много загадок и шуток.

В игру принимают детей от 8 до 15 лет.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 985 169 91 99 или по почте mail@montanacamp.ru. Сбор у главного входа в парк.

Где: парк имени Горького парк имени Горького Когда: 5 октября с 16.00 до 17.30 Билет: от 500 рублей



Фото: m24.ru

Актеры театра-шапито "Коха и компания" подготовили для малышей и детей постарше моноспектакль "Клоун-сапиенс". Это история о буднях клоуна – трогательного и искреннего. Главный герой постановки то и дело попадает в различные передряги, помогать выбираться из которых будут юные зрители.

Где: музей-театр "Булгаковский дом" музей-театр "Булгаковский дом" Когда: 5 октября в 17.00 Билет: 600 рублей



Фото: aparte.ru

Еще один волшебный спектакль готовят для гостей театра АпАРТе. Постановка "Как Иван-царевич ходил счастья искать" рассчитана на детей от 5 до 10 лет.

Зрителей ждет встреча с Иваном-царевичем, вместе с которым они отправятся в Медное, Серебряное, Золотое и Бриллиантовое царства.

Спектакль интерактивный, артисты будут общаться с публикой, приглашая принять участие в сценическом действе.