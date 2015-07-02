По мотивам "Игры престолов" выпустят наборы конструкторов

Фото: imdb.com

Канал НВО и дизайнерская фирма McFarlane Toys подписали контракт на создание конструкторов на основе популярного сериала "Игра престолов". Конструкторы выпустят под маркой Lego, сообщает Enterteinment Weekly.

Также в скором времени будут созданы фигурки главных героев сериала – Дейенерис Таргариен, Тириона Ланнистера и других.

Приобрести такую фигурку можно будет за 4 доллара, однако полный набор будет стоить дороже. Планируется, что на прилавках магазинов игрушки появятся уже этой осенью.