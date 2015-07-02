Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля 2015, 15:14

Культура

По мотивам "Игры престолов" выпустят наборы конструкторов

Фото: imdb.com

Канал НВО и дизайнерская фирма McFarlane Toys подписали контракт на создание конструкторов на основе популярного сериала "Игра престолов". Конструкторы выпустят под маркой Lego, сообщает Enterteinment Weekly.

Также в скором времени будут созданы фигурки главных героев сериала – Дейенерис Таргариен, Тириона Ланнистера и других.

Приобрести такую фигурку можно будет за 4 доллара, однако полный набор будет стоить дороже. Планируется, что на прилавках магазинов игрушки появятся уже этой осенью.

"Игра престолов" – американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO.

Съемки ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.

Телесериал является одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

игры сериалы конструкторы Игра престолов Lego

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика