По мотивам "Игры престолов" выпустят наборы конструкторов

Фото: imdb.com
Канал НВО и дизайнерская фирма McFarlane Toys подписали контракт на создание конструкторов на основе популярного сериала "Игра престолов". Конструкторы выпустят под маркой Lego, сообщает Enterteinment Weekly.
Также в скором времени будут созданы фигурки главных героев сериала – Дейенерис Таргариен, Тириона Ланнистера и других.
Приобрести такую фигурку можно будет за 4 доллара, однако полный набор будет стоить дороже. Планируется, что на прилавках магазинов игрушки появятся уже этой осенью.
Съемки ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.
Телесериал является одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.