Гид на выходные: мишки Тедди, Андерсен и "Квартет И"

В выходные, 4 и 5 апреля, в столице пройдут спектакль "Квартета И", выставка кукол и мишек Тедди, фестиваль, посвященный 210-летию Ханса Кристиана Андерсена, и другие не менее интересные события. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.
Вспоминаем Андерсена
Фото: zilcc.ru
До 30 апреля в ЗИЛе проходит масштабный фестиваль Ханса Кристиана Андерсена, посвященный 210-летию писателя. В его рамках можно посетить выставки, кинопоказы, спектакли, лекции, игры и многое другое.
Посетители фестиваля могут увидеть экспозицию "Андерсен в работах русских иллюстраторов", участниками которой стали такие художники, как Борис Диодоров, Сергей Крестовский, Елена Абдулаева. Кроме того, 4 и 5 апреля в ЗИЛе представят спектакль "Дюймовочка". А в воскресенье можно будет посмотреть еще и постановку "Переполох в стране сказок".
Цена: вход на выставку свободный, остальные мероприятия платные
Знакомимся со снимками улиц
В Центре фотографии имени братьев Люмьер представили спецпроект Фестиваля уличной фотографии – выставку ULICA. Гости могут познакомиться с современной стрит-фотографией.
ULICA (Urban Life In Contemporary Art – городская жизнь в современном искусстве) – это творческое объединение фотографов, появившееся в 2012 году. В него входят шесть авторов: Миша Педан, Юрий Салабай, Мария Войнова, Валентин Бо, Дмитрий Орлов и Юля Роднина.
Цена: от 200 рублей
Идем на спектакль "Квартета И"
Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
4 апреля в ДК имени Зуева – спектакль "Квартета И" под названием "Письма и песни мужчин среднего возраста времен караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть".
Актеры со сцены будут читать письма, адресованные разным людям, в том числе известным. Зрители также увидят мини-фильмы, отобранные специально для спектакля, и услышат песни группы "Несчастный случай" – давних творческих партнеров "Квартета И".
Цена: от 3000 рублей
Смотрим лучшие фотографии России прошлого года
Ссылки по теме
- В ЗИЛе отметят 210-летие Ханса Кристиана Андерсена
- В "РОСИЗО" пройдет "Космическая Одиссея Картонии"
- Фотографии современных улиц покажут в Центре имени братьев Люмьер
На "Винзаводе" стартовала ежегодная выставка Best Of Russia. Здесь представлено более трехсот снимков, прошедших строгий отбор.
Экспозиция лучших снимков России, сделанных в 2014 году, поделена на пять разделов: "Природа", "Архитектура", "Люди. События. Повседневная жизнь", "Стиль" и "Специальная тема" – "Такая работа".
В этом году Best Of Russia впервые запускает собственную образовательную программу.
Цена: 250 рублей (льготный – 50 рублей, для студентов – 150 рублей)
Выбираем четвероногого друга
Фото: M24.ru/Татьяна Уханова
На выставке-продаже котят "Весенний парад – 2015", которая пройдет в выходные в 11-м павильоне КВЦ "Сокольники", удастся выбрать себе симпатичного и доброго питомца. Среди маленьких котят окажутся представители весьма благородных пород, например, таких как мейн-кун, скоттиш-фолд, невская маскарадная или канадский сфинкс.
Цена: от 50 рублей
Готовимся к Пасхе
Фото: shm.ru
Красочные яйца из коллекции Государственного исторического музея покажут незадолго до праздника Пасхи на выставке, организованной в рамках фестиваля "Весенняя верба". На местной ярмарке гости экспозиции деревянных пасхальных яиц XIX–XXI веков смогут обзавестись пасхальными подарками, а также принять участие в мастер-классе. Выставку можно посетить и в субботу, и в воскресенье.
Цена: от 40 рублей
Примеряем свадебные платья
Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова
На выставке "Королевство свадеб – 2015", которая пройдет 5 апреля, невесты и женихи смогут примерить дизайнерские платья и костюмы, попробовать торты и проконсультироваться с профессионалами свадебного бизнеса. Девушкам сделают прическу и макияж на бесплатной makeup-станции.
Цена: бесплатно
Отправляемся в черную дыру
Фото: newspaper.cardboardia.info
4 апреля открывается выставка детского рисунка "Космическая одиссея Картонии", на которой представлены работы воспитанников детских домов. Гости примерят картонный скафандр, побывают на космическом корабле и даже проникнут в черную дыру. Гостям проекта предстоит подружиться с инопланетянами, принять участие в спортивном турнире и сделать космическое оборудование из картона.
Цена: бесплатно
Наслаждаемся танцами
Фото: vk.com/frame_up_strip_gogo
5 апреля (16.00) состоится седьмой фестиваль по стрип-пластике и go-go Frame Up. Зрителей ждет необыкновенное танцевальное шоу – более 300 лучших танцовщиц на одной сцене, яркие эмоции и музыка от DJ York.
Цена: 700 рублей
Любуемся куклами и мишками Тедди
Фото: mosfair.ru
До 5 апреля в ТВЦ "Тишинка" проходит IX Международная выставка-ярмарка кукол и мишек Тедди Moscow Fair.
Здесь удастся не только увидеть 50 тысяч ярких и интересных игрушек, но и научиться мастерить кукол. Участие в мастер-классах бесплатное – заплатить нужно будет только за входной билет на выставку-ярмарку.
Цена: 200 рублей
Угадываем голоса птиц
Фото: gbmt.ru
5 апреля в Биологическом музее имени Тимирязева отметят Международный день птиц. В рамках экологического праздника маленькие и взрослые посетители смогут поучаствовать в увлекательной викторине "Голоса птиц" и попробовать отгадать, какой из птиц принадлежит та или иная песенка.
Цена: 400 рублей