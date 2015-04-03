Форма поиска по сайту

03 апреля 2015, 17:33

Культура

Гид на выходные: мишки Тедди, Андерсен и "Квартет И"

В выходные, 4 и 5 апреля, в столице пройдут спектакль "Квартета И", выставка кукол и мишек Тедди, фестиваль, посвященный 210-летию Ханса Кристиана Андерсена, и другие не менее интересные события. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Вспоминаем Андерсена

Фото: zilcc.ru

До 30 апреля в ЗИЛе проходит масштабный фестиваль Ханса Кристиана Андерсена, посвященный 210-летию писателя. В его рамках можно посетить выставки, кинопоказы, спектакли, лекции, игры и многое другое.

Посетители фестиваля могут увидеть экспозицию "Андерсен в работах русских иллюстраторов", участниками которой стали такие художники, как Борис Диодоров, Сергей Крестовский, Елена Абдулаева. Кроме того, 4 и 5 апреля в ЗИЛе представят спектакль "Дюймовочка". А в воскресенье можно будет посмотреть еще и постановку "Переполох в стране сказок".

Место: Культурный центр ЗИЛ

Цена: вход на выставку свободный, остальные мероприятия платные

Знакомимся со снимками улиц

В Центре фотографии имени братьев Люмьер представили спецпроект Фестиваля уличной фотографии – выставку ULICA. Гости могут познакомиться с современной стрит-фотографией.

ULICA (Urban Life In Contemporary Art – городская жизнь в современном искусстве) – это творческое объединение фотографов, появившееся в 2012 году. В него входят шесть авторов: Миша Педан, Юрий Салабай, Мария Войнова, Валентин Бо, Дмитрий Орлов и Юля Роднина.

Место: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: от 200 рублей

Идем на спектакль "Квартета И"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

4 апреля в ДК имени Зуева – спектакль "Квартета И" под названием "Письма и песни мужчин среднего возраста времен караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть".

Актеры со сцены будут читать письма, адресованные разным людям, в том числе известным. Зрители также увидят мини-фильмы, отобранные специально для спектакля, и услышат песни группы "Несчастный случай" – давних творческих партнеров "Квартета И".

Место: ДК имени Зуева

Цена: от 3000 рублей

Смотрим лучшие фотографии России прошлого года

На "Винзаводе" стартовала ежегодная выставка Best Of Russia. Здесь представлено более трехсот снимков, прошедших строгий отбор.

Экспозиция лучших снимков России, сделанных в 2014 году, поделена на пять разделов: "Природа", "Архитектура", "Люди. События. Повседневная жизнь", "Стиль" и "Специальная тема" – "Такая работа".

В этом году Best Of Russia впервые запускает собственную образовательную программу.

Место: ЦСИ "Винзавод"

Цена: 250 рублей (льготный – 50 рублей, для студентов – 150 рублей)

Выбираем четвероногого друга

Фото: M24.ru/Татьяна Уханова

На выставке-продаже котят "Весенний парад – 2015", которая пройдет в выходные в 11-м павильоне КВЦ "Сокольники", удастся выбрать себе симпатичного и доброго питомца. Среди маленьких котят окажутся представители весьма благородных пород, например, таких как мейн-кун, скоттиш-фолд, невская маскарадная или канадский сфинкс.

Место: 11-й павильон КВЦ "Сокольники"

Цена: от 50 рублей

Готовимся к Пасхе

Фото: shm.ru

Красочные яйца из коллекции Государственного исторического музея покажут незадолго до праздника Пасхи на выставке, организованной в рамках фестиваля "Весенняя верба". На местной ярмарке гости экспозиции деревянных пасхальных яиц XIX–XXI веков смогут обзавестись пасхальными подарками, а также принять участие в мастер-классе. Выставку можно посетить и в субботу, и в воскресенье.

Место: Государственный исторический музей

Цена: от 40 рублей

Примеряем свадебные платья

Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

На выставке "Королевство свадеб – 2015", которая пройдет 5 апреля, невесты и женихи смогут примерить дизайнерские платья и костюмы, попробовать торты и проконсультироваться с профессионалами свадебного бизнеса. Девушкам сделают прическу и макияж на бесплатной makeup-станции.

Место: улица Косыгина, 15

Цена: бесплатно

Отправляемся в черную дыру

Фото: newspaper.cardboardia.info

4 апреля открывается выставка детского рисунка "Космическая одиссея Картонии", на которой представлены работы воспитанников детских домов. Гости примерят картонный скафандр, побывают на космическом корабле и даже проникнут в черную дыру. Гостям проекта предстоит подружиться с инопланетянами, принять участие в спортивном турнире и сделать космическое оборудование из картона.

Место: Выставочный зал ГМВЦ "РОСИЗО"

Цена: бесплатно

Наслаждаемся танцами

Фото: vk.com/frame_up_strip_gogo

5 апреля (16.00) состоится седьмой фестиваль по стрип-пластике и go-go Frame Up. Зрителей ждет необыкновенное танцевальное шоу – более 300 лучших танцовщиц на одной сцене, яркие эмоции и музыка от DJ York.

Место: клуб Stadium Live

Цена: 700 рублей

Любуемся куклами и мишками Тедди

Фото: mosfair.ru

До 5 апреля в ТВЦ "Тишинка" проходит IX Международная выставка-ярмарка кукол и мишек Тедди Moscow Fair.

Здесь удастся не только увидеть 50 тысяч ярких и интересных игрушек, но и научиться мастерить кукол. Участие в мастер-классах бесплатное – заплатить нужно будет только за входной билет на выставку-ярмарку.

Место: ТВЦ "Тишинка"

Цена: 200 рублей

Угадываем голоса птиц

Фото: gbmt.ru

5 апреля в Биологическом музее имени Тимирязева отметят Международный день птиц. В рамках экологического праздника маленькие и взрослые посетители смогут поучаствовать в увлекательной викторине "Голоса птиц" и попробовать отгадать, какой из птиц принадлежит та или иная песенка.

Место: Государственный биологический музей имени Тимирязева

Цена: 400 рублей

