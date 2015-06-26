Весело и для всей семьи: Москвичей все больше захватывают настольные игры

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Горожане все чаще говорят нет кинотеатрам и ресторанам, предпочитая встретиться с друзьями в домашней обстановке. Чтобы вовремя посиделок никто не уходил в мобильный интернет, хозяевам вечеринки нужно организовать развлечение, и на столе возникает яркая коробка с кубиками, карточками или миниатюрами.

Настольные игры становятся одним из любимых видов времяпрепровождения у горожан от 23 до 35 лет. Они уже появились в меню множества тайм-кафе (антикафе) в столице. Любители настолок собираются в игровых клубах, а для фанатов жанра организовываются отдельные фестивали и турниры.

И если появляется что-то популярное – книга, сериал, фильм или даже компьютерная игра, можно с уверенностью сказать: по этому произведению сделают настольную игру. Например, в середине мая вышла новая часть серии компьютерных игр "Ведьмак 3: Дикая охота", и на полках магазинов уже появилась одноименная коробка настолки.

Москва появится в юбилейном выпуске игры "Монополия"

Свои настольные версии есть у популярного сериала "Игра престолов", вселенной фэнтези-писателя Терри Пратчетта "Плоский мир", аниме-сериала "Покемон" и культовой онлайн-игры World of Tanks, также известной как танчики.

Поклонники настолок делятся на два лагеря. Первый – это массовый рынок, где господствуют простые и веселые развлечения для вечеринок и семейного развлечения. На одну партию в среднем нужно от 30 минут до двух часов. Играют за домашним столом или на пуфах антикафе. Средняя стоимость игры – 1,5 – 2 тысячи рублей.

И есть мир гик-игр, где на одну партию может уходить целый день, средняя стоимость коробки вырастает до 4 – 6 тысяч рублей, а собираются фанаты жанра в специализированных клубах.

Быстро, весело и для всей семьи – как настольные игры завоевали массовый рынок

2015 год должен стать очередным периодом подъема популярности настольных игр, ведь первый прорыв на массовом рынке, по словам продавцов и издателей, они совершили во время финансового кризиса 2008 года. "Из-за неблагоприятной экономической ситуации люди стали чаще ходить друг к другу в гости вместо кинотеатров и ресторанов, а также стали искать недорогие, но при этом полезные подарки. И настольные игры – это удачное сочетание цены и функциональности", – пояснил руководитель маркетингового отдела сети магазинов "Мосигра" Сергей Абдульманов. К тому же коробка с карточками или миниатюрами может сразу пойти в ход на вечеринке.

Влияние на распространение игр, по мнению Абдульманова, оказали также социальные сети. С расцветом виртуального общения людям стали требоваться поводы, чтобы увидеться. И предложение сыграть в настолку стало одной из годных причин для встречи с друзьями.

До 2008 года в России настолки также продавались и даже были специализированные магазины. История этого развлечения началась в 1999 году, когда в столице открылся первый клуб любителей карточной игры Magic: the Gathering (MTG). В 2002-м появилась компания "Смарт", которая занялась выпуском культовых настолок масс-маркета: "Колонизаторы", "Каракассон", "Манчкин" и других. В течение следующих шести лет индустрия развивалась достаточно медленно. Игры завоевывали своих поклонников, некоторые были широко известны в узких кругах, но дальше этого дело не заходило. Свой первый расцвет рынок настолок увидел только в 2008 году.



На массовом рынке покупатели, как правило, предпочитают игры с простым входом, не требующие долгого чтения правил. Распаковал коробку, пробежал глазами несколько страниц руководства, и через три-пять минут вся компания уже со знанием дела включается в игру.

В топ-10 популярных игр, по версии продавцов и издателей настолок Hobby Games – потомка объединения компании "Смарт" и "Мир фэнтези", входят несложные развлечения для вечеринок: "Свинтус", "Воображарий", "Находка для шпиона", "Бэнг" и "Манчкин". "Ну и конечно же, детские игры – "Черепашьи бега", "Ква" и другие", – добавил пиар-менеджер компании Мария Таневская.

Рассказывая о настольных играх, нельзя отдельно не остановиться на "Манчкине", который собрал множество поклонников. Совсем простой игру не назовешь: внимательно почитать правила все-таки придется. По механике она похожа на игры жанра RPG (ролевые игры – m24.ru), но с атмосферой пародии. Цель – развить своего персонажа до 10 уровня, сражаясь с монстрами, обходя ловушки и соревнуясь с другими игроками.

В игре участвует две колоды, из обеих игроки тянут карты вслепую.

"Утро": Карточная игра "Манчкин" становится популярной среди москвичей

Колода "дверей" – открывая эти карточки, игрок может выпустить монстра, попасть в ловушку или напротив получить бонус. Каждое побежденное чудовище может дать один уровень и принести одну или несколько ценностей. Ловушки могут лишить бонусов, уровней и сокровищ.

"Сокровища" – награда за убийство монстра. Как правило, это предметы инвентаря, которые можно выложить на стол, одеть на своего персонажа. Каждое сокровище дает бонус к силе манчкина и позволяет побеждать более сильных врагов.

Непобежденные монстры имеют право совершить над игроком непотребство – отобрать уровень, сокровища или даже убить. Но карточные чудовища не так страшны, как игроки за столом. В "Манчкине" можно и нужно стараться подставить ближнего. В игре разрешается заключать союзы против сильнейшего игрока и помогать друзьям в борьбе против монстров. Главное – не забывать, что на восьмом-девятом уровне манчкин играет один против всех.

По версии "Мосигры", одним из абсолютных хитов продаж не только в России, но и во всем мире стала игра Activity, основной задачей которой является объяснение слов, записанных в карточках. Рядом с термином также обозначают способ, которым нужно его объяснить: жесты, рисунки или синонимы. Ничего сложного, а главное – игра схожа со знакомым всем с детством "Крокодилом" или "Пантомимой".

Не менее популярен в настольных играх и жанр детектива. Упрощенным примером можно считать игру "Данетки". Ведущий берет карточку, на ней записаны история и предыстория. Участникам игры зачитывается только сам случай, а вот о причинах произошедшего им придется догадаться. Они могут задавать ведущему вопросы, на которые можно ответить да или нет. Догадавшийся участник сменяет ведущего.

"Утро": Какие настольные игры выбирают москвичи

Еще один хит продаж – игра "Пятница". Она обрела второе дыхание после выхода на экраны фильма "Бесславные ублюдки", поскольку в нее играли главные герои картины. Знакомо выражение "Да у тебя на лбу все написано"? В этом вся соль "Пятницы". Участники прикрепляют себе на лоб имена известных актеров или персонажей. Они не видят, чье имя им придется носить, и могут прочитать только карточки соперников. По очереди участники задают друг другу вопросы, чтобы узнать чье имя они носят.

Сейчас массовый рынок медленно, но верно терпит изменения, отмечают продавцы. Многим игрокам уже наскучили простые игры, и они начинают переключаться на наборы со входом средней сложности. Здесь перед игрой уже придется внимательно прочитать правила, а также как следует напрячь мозги.

"Популярность набирают стратегии, где нужно посидеть, поразмышлять. Во время раунда люди на несколько часов могут погрузиться в мир фэнтези и фантастики, например, "Звездных войн" или "Древнего ужаса", – рассказала Мария Таневская.

В "Мосигре", любителям стратегических игр посоветовали "Сопротивление". "Она похожа на мафию, но с усложненными правилами. Там уже нужно играть с головой, внимательно наблюдая за всеми участниками", – рассказал Абдульманов.

Кстати, на массовом рынке игры популярны не только в дружеских, но и в коммерческих компаниях. "Корпоративные заказы – это еще только набирающий обороты сектор, но в прошлом году мы отправляли крупную партию специальных обучающих игр для офисов продаж Honda, а также для ВДНХ, – рассказал руководитель отдела маркетинга "Мосигры". Еще одно набирающее популярность направление в настольных играх – детские развивающие наборы. "Отличным примером может быть игра "Волшебник Изумрудного города". Родители с удовольствием ее покупают не только потому, что у нее интересная для детей механика, но и из-за знакомого им самим с детства сюжета", – отметил Сергей Абдульманов.



"Задолго до того, как это стало мейнстримом" – игры для гиков

В 1999 году настольные игры стали набирать популярность именно среди будущих российских гиков, а также любителей ролевых игр. Тогда же появился игровой клуб "Портал" версия 1.0. Там собирались любители коллекционной карточной игры Magic: the Gathering (MTG, Magic). Она появилась в 1991-м, затем была переиздана коммерческая версия в 1993-м, и к середине 90-х разразился бум коллекционных игр. До сих пор эта настолка является абсолютным хитом в своем жанре. По ней проводятся международные турниры, собирающие тысячи участников. На состязание 2015 года в Лас-Вегасе приехало рекордное количество – почти 10 тысяч игроков со всего земного шара.

Каждый из участников игры собирает свою колоду, которой и будет играть против своих соперников. В колоде есть карты ресурса (маны), персонажей и артефактов. Битва на поле разворачивается между персонажами, а чтобы призвать их игрок должен выложить на стол достаточное количество карточек маны.

Игра называется коллекционной, поскольку после покупки базовой колоды в 60 карт участники, как правило, усиливают свою коллекцию, приобретая новые порции карточек – бустеры. Все карты имеют разное достоинство, среди них есть как обычные, так и редкие. Редкие артефакты и персонажи имеют уникальные свойства.

"12 округов": Юго-Западный административный округ

Колода для игры в MTG может состоять из 60 и больше карточек. Но поскольку у игрока на руках ограниченное количество карт, а новые карточки из колоды он тянет вслепую, то очень важно, чтобы игровая коллекция была сбалансирована по персонажам и ресурсам. Кроме того, чем больше карт использует игрок, тем сложнее будет из них вытянуть ту самую спасительную. Недаром изначально игра была придумана математиком – рассчитывать придется всегда: при закупке карт, при составлении колоды и во время самой игры. Этот принцип отличает все игры со сложным входом.

Кроме того, у игры регулярно обновляются сеты – появляются новые базовые колоды и бустеры. Соответственно, коллекцию придется либо дополнять, либо заменять полностью в зависимости от редакции.

Кстати, в отличие от остальных настольных игр, MTG невероятно популярна в Японии. Как рассказал m24.ru гейм-мастер и менеджер игрового клуба "Портал" Филипп Ларин, среди топ-100 лучших игроков мира около 15 – граждане Страны восходящего солнца. У японцев есть и собственный аналог этой настолки, сделанный по популярному аниме-сериалу "Покемон". В прошлом году игра была локализована для России компанией Nintendo, и уже в 2015-м прошел первый национальный турнир.

"Москва в цифрах": Что такое антикафе

Соревнования вообще являются неотъемлемой частью мира гик-игр. "Если появляется игра и по ней не организовывают турниры, то она очень быстро умрет", – рассказал Филипп Ларин. По его словам, в России прижилась американская модель вовлечения в мир настолок, основанная на проведении состязаний больших и малых. Есть еще вторая модель – европейская, или по-другому коллекционная. Там игроки собираются ради забавы и демонстрации новых предметов своей коллекции", – пояснил Ларин.

Еще одной легендой мира гик-игр является игра жанра "варгейм" (военная игра. – m24.ru) Warhammer (молот войны – m24.ru), а точнее, Warhammer 40 000 (40k, "Ваха"). Игра с миниатюрами под девизом "В беспросветной тьме далекого будущего – только война" захватила миллионы игроков по всему миру. Помешать этому не смогли ни правила на 200 страницах, ни необходимость самостоятельно собирать войска, склеивая и окрашивая миниатюры, ни цена создания собственной армии.

Warhammer требует от игроков глубокого погружения в игровой мир, который детально прописан в увесистой книге правил. Действие игры разворачивается в сороковом тысячелетии, когда человечество уже колонизировало множество планет. При этом, несмотря на наличие космических кораблей, технологии у обитателей игрового мира достаточно примитивные, а атмосфера скорее похожа на германское средневековье.

Армии в сражениях 40k делятся на те, что стоят на стороне Империума (условно светлая сторона) и сил Хаоса (темная сторона). Внутри каждой из сторон есть также свое деление на классы и расы персонажей. Причем сражения могут идти как между светом и тьмой, так и внутри одной стороны.

Все бои ведутся по определенным правилам. Вначале раунда оговаривается стоимость армии, согласно которой соперники набирают себе войска. При этом каждая боевая единица имеет свою цену, зависящую от ее могущества. Затем проводится игра, в которой мастерство игрока и его удача (в игре приходится много раз кидать кубики) могут привести его к победе.

"Эволюция Москвы": Игры

При этом книги правил, по которым сражаются игроки, также периодически переиздаются. В итоге баланс сил в армиях игроков меняется – снова докупаются, клеятся и красятся миниатюры.

В этом же жанре есть еще одна популярная игра Warmachine, которая весьма успешно конкурирует с "Вахой".

Между миром масс-маркета и гик-игр есть и прослойка тех, которые нравятся обеим категориям игроков. Мария Таневская, Hobby Games: "В основном это игры по популярным фильмам, сериалам, брендам. Например, серия "Игры престолов" – это стратегическая игра по культовому одноименному сериалу, в которой вам предстоит сражаться за власть над Вестеросом. Заговоры, махинации, сражения, в этой игре невозможно сыграть две похожие партии. Также X-wing – это тактическая игра с миниатюрами звездных кораблей космической вселенной, которая позволит игрокам проникнуться духом вселенной Star Wars".



"Мой некрон сильнее твоего" – клубы и турниры

В столице есть порядка десяти известных клубов, где собираются любители настольных игр. Как правило, это все-таки игры для гиков – сложные стратегические сражения. Делятся такие места встречи на досуговые и турнирные. "Наш "Портал" – это досуговая площадка, здесь собираются просто поиграть, приобрести что-нибудь и пообщаться. В турнирные клубы приезжают соревноваться. Самым крупным в столице, пожалуй, является "Единорог". Есть еще "Генералы" – там очень серьезные ребята играют в Warhammer", – пояснил гейм-мастер Филипп Ларин.

"Портал" является старейшим клубом столицы, несмотря на то что неоднократно менял владельцев и место расположения. Нынешняя администрация в клубе с 2006 года. "И у нас примерно 15 процентов игроков приходят поиграть с момента открытия клуба. А регулярно посещают площадку раз в неделю примерно 500 человек из 1,5 тысячи участников", – сообщил Ларин.

По его словам, клубы нужны поклонникам настолок, чтобы находить новых товарищей для игры. Поскольку гик-игры требуют погружения и партия может занимать целый день, то регулярно собираться одной и той же компанией у кого-то дома проблематично. В итоге гики приходят в клуб, чтобы найти соратников или соперников и в итоге иметь возможность регулярно играть с разными людьми.

Что касается турниров по настольным играм, то они делятся, как и любые соревнования, на локальные – проходят в клубах до нескольких раз в неделю, общегородские, национальные и международные. "Надо сказать, что наши ребята успешно сражаются на мировых аренах, некоторые даже входят в первую двадцатку в турнирных таблицах", – отметил Филипп Ларин.

При этом игровые соревнования имеют нешуточные призовые фонды. В истории Гран-при по MTG, например, проходили соревнования с призовым фондом 250 тысяч долларов.