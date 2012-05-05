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Происшествия

05 мая 2012, 23:19

В Теплом Стане закрыты два игровых клуба

игровые клубы криминал игорные заведения Теплый стан улица Профсоюзная

Два игровых клуба в Теплом Стане были закрыты 4 мая сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО совместно с окружной прокуратурой.

"Один из них располагался в д. 154 по улице Профсоюзная. В помещении стояли 30 аппаратов, предназначенных для слот-игры. Там были задержаны 15 игроков, кассир и охрана. В кассовом терминале полицейские изъяли 240 тысяч рублей и 2 тысячи долларов. Второй клуб находился на улице Обручева, д. 34/63, стр. 1. Там располагались 140 аппаратов, предназначенных для слот игр. Задержаны 29 игроков. Когда полицейские зашли в помещение, кассир закрылась и отказывалась открыть дверь оперативникам. Впоследствии в присутствии понятых в помещении, предназначенном для кассира, был обнаружен сейф с лотерейными билетами, а также 1,5 миллиона рублей. После тщательного досмотра помещения под напольным покрытием нашли еще 79 тысяч рублей. Девушка не стала пояснять оперативникам, для чего спрятала деньги под ковер", - сообщает сайт ГУ МВД России по Москве.

Все аппараты опечатаны и изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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