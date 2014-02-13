"Игорное дело" могут закрыть из-за ошибок следствия

Уголовное дело о "крышевании" игорного бизнеса в Подмосковье полицейскими и прокурорами могут закрыть из-за ошибок в расследовании. Одним из главных обвиняемых по делу проходил экс-заместитель прокурора региона Александр Игнатенко.

Как пишет "Коммерсантъ", в январе 2014 года Басманный суд Москвы вынес постановление о незаконном преследовании двоих фигурантов дела – экс-начальника отдела управления "К" МВД РФ Фарита Темиргалиева и его заместителя Михаила Куликова.

По мнению судьи, следователь дважды выносил постановления о привлечении Темиргалиева и Куликова в качестве обвиняемых, однако само дело в отношении них возбуждено не было. Такая ошибка появилась из-за того, что замгенпрокурора Александр Гринь не усмотрел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Незаконность уголовного преследования подтвердил и Верховный суд России, с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Также, по мнению генпрокурора Юрия Чайки, безосновательно было возбуждено и уголовное дело в отношении и владельца казино Ивана Назарова, и прокуроров, якобы "крышевавших" бизнес.

В качестве подтверждения своих слов Чайка привел в доказательство материалы прокурорских проверок казино и иски о закрытии подпольных клубов.

При этом ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу Фарита Темиргалиева и Михаила Куликова. По мнению надзорного ведомства, в деле нет веских доказательств того, что экс-милиционеры получали деньги от организаторов игорных заведений.