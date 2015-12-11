Певица Адель стала рекордсменом российского iTunes

Фото: facebook.com/adele

Пластинка "25" и сингл Hello 6-ю неделю подряд возглавляет рейтинги российского iTunes. Также на верхних строчках чартов в последние две недели держатся трек "Пьяное солнце" Никиты Алексеева, который стал первой песней российского исполнителя, вошедшей в "Тор-100" самых разыскиваемых композиций во всём мире через Shazam, и новая песня Егора Крида "Будильник", премьера которой состоялась 1 декабря. 3-ю строчку занял российский рэпер Oxxxymiron, выложивший свой новый альбом "ГОРГОРОД" в сеть 13 ноября.

1 декабря состоялся еще один крупный релиз: певец Emin представил третий по счету русскоязычный альбом "8 в падении", который сразу же оказался на восьмом месте. Среди треков – дуэт с Григорием Лепсом. В песенном рейтинге следом за Адель следует 23-летний британский исполнитель Сэм Смит, выпустивший саундтрек Writing's on the Wall к фильму "007: Спектр". Среди русских исполнителей в песенном рейтинге – новый танцевальный сингл "Не обижай меня" исполнителя Kristina Si, артистки музыкального лейбла Black Star Inc. Он стартовал в российских чартах с 4-й строчки.