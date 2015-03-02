Новый альбом группы "Animal ДжаZ" доступен для предзаказа

Новый альбом "Хранитель весны" группы "Animal ДжаZ" доступен для предзаказа в iTunes. Пластинка является восьмым по счету электрическим релизом коллектива. Ее выход запланирован на 16 марта.

Уже сейчас можно скачать песню "Инопланетянин", которая в первый же день возглавила альтернативный чарт iTunes Russia.

"Animal ДжаZ" - петербургская группа, образованная в 2000 году. Музыканты смешивают стили и называют свою стилистику "тяжелой гитарной эклектикой".

Всего на счету коллектива восемь номерных и три акустических альбома, а также 14 синглов.

В 2011 году Александр Красовицкий (вокал) и Александр Заранкин (клавиши) запустили сайд-проект Zero People, в рамках которого они исполняют аутентичный минималистический рок.

