02 марта 2015, 11:30

Шоу-бизнес

Новый альбом группы "Animal ДжаZ" доступен для предзаказа

Обложка альбома "Хранитель весны"

Новый альбом "Хранитель весны" группы "Animal ДжаZ" доступен для предзаказа в iTunes. Пластинка является восьмым по счету электрическим релизом коллектива. Ее выход запланирован на 16 марта.

Уже сейчас можно скачать песню "Инопланетянин", которая в первый же день возглавила альтернативный чарт iTunes Russia.

"Animal ДжаZ" - петербургская группа, образованная в 2000 году. Музыканты смешивают стили и называют свою стилистику "тяжелой гитарной эклектикой".

Всего на счету коллектива восемь номерных и три акустических альбома, а также 14 синглов.

В 2011 году Александр Красовицкий (вокал) и Александр Заранкин (клавиши) запустили сайд-проект Zero People, в рамках которого они исполняют аутентичный минималистический рок.

