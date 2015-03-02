Новый альбом группы "Animal ДжаZ" доступен для предзаказа

Обложка альбома "Хранитель весны"
Новый альбом "Хранитель весны" группы "Animal ДжаZ" доступен для предзаказа в iTunes. Пластинка является восьмым по счету электрическим релизом коллектива. Ее выход запланирован на 16 марта.
Уже сейчас можно скачать песню "Инопланетянин", которая в первый же день возглавила альтернативный чарт iTunes Russia.
Всего на счету коллектива восемь номерных и три акустических альбома, а также 14 синглов.
В 2011 году Александр Красовицкий (вокал) и Александр Заранкин (клавиши) запустили сайд-проект Zero People, в рамках которого они исполняют аутентичный минималистический рок.