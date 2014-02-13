Доля iPad в продажах планшетов в России снизилась до трети всего рынка

Доля iPad в общих продажах планшетов в 2013 году в России снизилась сразу на 9 процентных пунктов.

При этом, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на компанию МТС, Apple теснят производители второго эшелона, на чью продукцию приходится до 40% всех проданных за год планшетов.

По данным, которые приводит издание, в прошлом году ритейлеры продали почти 7 миллионов планшетов на 78,7 миллиарда рублей, что более чем вдвое выше показателя 2012 года в количественном выражении и в 1,6 раза - в денежном. При этом стало заметным снижение доли лидера продаж планшетов в России - iPad, которая сократилась в денежном выражении до 31,4% (соответствует 24,8 миллиарда рублей в абсолютных цифрах), а в натуральном - до 16,8% (1,15 миллиона экземпляров).

Доля Samsung Electronics, другого крупного производителя планшетов, по версии МТС, в прошлом году почти не изменилась - 30,1% в денежном выражении (23,7 миллиарда рублей) и 22,9% - в натуральном (почти 1,6 миллиона штук).

Вместе с тем ощутимо увеличились продажи брендов второго эшелона - Prestigio, DNS, Huawei и т.д. Их доля в общей сложности достигла около 40% в натуральном выражении (почти 2,8 миллиона штук) и 21% - в денежном (16,5 миллиарда рублей).

Выходит, в среднем планшет от производителей второго эшелона в 2013 году стоил менее 6 тысяч рублей, в то время как iPad - более 21 тысячи рублей.

