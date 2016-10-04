Форма поиска по сайту

04 октября 2016, 16:04

Мобильное приложение "Московские школы" заработало в столице

Мобильное приложение "Московские школы" заработало в Москве, передает mos.ru.

С помощью нового приложения москвичи могут получить полную информацию о любой государственной школе, в том числе – ее место в общем рейтинге, реализуемые в школе уровни образования, данные о руководящем составе и многое другое.

Приложение работает наподобие обычного поискового сервиса – фильтровать школы можно по названию или адресу, фамилии директора, близость к станции метро и другое. Кроме того расположение можно увидеть на карте. Приложение можно скачать в App Store для iPhone и iPad.

На этом электронные новинки в сфере столичных школ не заканчиваются. Ранее m24.ru сообщал, что московские школьники получили более 200 тысяч карт "Москвенок", которые позволяют детям оплачивать обеды и проходить в здания школ.

