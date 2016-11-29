Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября 2016, 10:42

ЧП

Москвичка устроила драку с салоне троллейбуса

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали 22-летнюю москвичку, устроившую драку в салоне троллейбуса, сообщает пресс-служба главка МВД России по Москве.

Как сообщили полицейские, девушка сидела в общественном транспорте рядом с ребенком, в руках у нее был нож, а на лицо надета маска. Один из пассажиров, выяснив, что ребенок с ней не знаком, попросил его отсесть. Когда мужчина к обратился к москвичке, та на него набросилась. Молодому человеку удалось скрутить агрессивную гражданку и задержать ее до приезда полиции.

В результате инцидента никто не пострадал.

Против девушки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Сайты по теме

хулиганство драка чп

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика