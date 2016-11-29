Москвичка устроила драку с салоне троллейбуса

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали 22-летнюю москвичку, устроившую драку в салоне троллейбуса, сообщает пресс-служба главка МВД России по Москве.

Как сообщили полицейские, девушка сидела в общественном транспорте рядом с ребенком, в руках у нее был нож, а на лицо надета маска. Один из пассажиров, выяснив, что ребенок с ней не знаком, попросил его отсесть. Когда мужчина к обратился к москвичке, та на него набросилась. Молодому человеку удалось скрутить агрессивную гражданку и задержать ее до приезда полиции.

В результате инцидента никто не пострадал.

Против девушки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".