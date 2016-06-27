В Москве задержаны устроившие холостую стрельбу из окна Gelandewagen

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция задержала на западе Москвы троих мужчин, стрелявших в воздух из холостого оружия на ходу из внедорожника Mercedes Gelandewagen. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичном главке МВД РФ.

Инцидент произошел в 00:43 в ночь на воскресенье, однако известно о нем стало только сегодня. Трое граждан, передвигаясь на автомобиле G500, не менее двух раз выстрелили в воздух из "пугача".

Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль около 12:00 и задержали подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве, дебоширам грозит до пяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу на кладбище в ТиНАО. 65-летний мужчина начал стрелять из ружья по рабочим, которые занимались прокладкой электрического кабеля.

Более серьезными последствиями закончился инцидент со стрельбой в одной из квартир на востоке столицы – три человека попали в больницу. В съемной квартире на Парковой улице проживали три человека, к которым в гости пришел их родственник в компании пятерых друзей.

Между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из неизвестных открыл огонь из травматического оружия.