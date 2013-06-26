Форма поиска по сайту

26 июня 2013, 10:09

Происшествия

Завершено расследование дела об обстреле автомобиля дочери Барщевского

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту нападения на автомобиль дочери полпреда правительства России Михаила Барщевского в районе Садового кольца, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В настоящее время дело направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в июле 2011 года трое неизвестных обстреляли из травматического оружия автомобиль, в котором ехала Наталья Барщевская и ее муж, предприниматель Кирилл Мещеряков.

Пострадавших не было, двое подозреваемых самостоятельно пришли к следователю для дачи показаний, еще один был задержан в Чечне.

ГСУ МВД по Москве предъявило обвинение по статье "Хулиганство" двоим подозреваемым. 19 апреля Тверской суд столицы арестовал трех обвиняемых по делу о покушении на Наталью Барщевскую.

