Завершено расследование дела об обстреле автомобиля дочери Барщевского

Фото: ИТАР-ТАСС
Столичные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту нападения на автомобиль дочери полпреда правительства России Михаила Барщевского в районе Садового кольца, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В настоящее время дело направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, в июле 2011 года трое неизвестных обстреляли из травматического оружия автомобиль, в котором ехала Наталья Барщевская и ее муж, предприниматель Кирилл Мещеряков.
Пострадавших не было, двое подозреваемых самостоятельно пришли к следователю для дачи показаний, еще один был задержан в Чечне.
ГСУ МВД по Москве предъявило обвинение по статье "Хулиганство" двоим подозреваемым. 19 апреля Тверской суд столицы арестовал трех обвиняемых по делу о покушении на Наталью Барщевскую.
