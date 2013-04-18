Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 09:34

Происшествия

Нападавших на дочь Барщевского обвиняют в хулиганстве

Фото: ИТАР-ТАСС

ГСУ МВД по Москве предъявило обвинение по статье "Хулиганство" двоим подозреваемым в нападении на дочь полпреда правительства России Михаила Барщевского.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в ближайшее время следователь по этому делу будет ходатайствовать о мере пресечения для подозреваемых.

Напомним, в июле 2011 года в районе Садового кольца трое неизвестных обстреляли из травматического оружия автомобиль, в котором ехала Наталья Барщевская и ее муж, предприниматель Кирилл Мещеряков.

Пострадавших не было, двое подозреваемых самостоятельно пришли к следователю для дачи показаний, еще один был задержан в Чечне.

хулиганство следствие обвинения Михаил Барщевский Наталья Барщевская

