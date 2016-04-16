Возбуждено уголовное дело после беспорядков автолюбителей на Ходынском бульваре

Толпа стритрейсеров привлекла внимание полицейских

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения общественного порядка на Ходынском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Местные жители стали жаловаться в полицию о нарушении общественного порядка на Ходынке.

Для проверки этой информации туда направили полицейских, которые обеспечили там соблюдение порядка. Полиция пояснила, что участники автошоу перекрыли движение по дороге общего пользования, мешая тем самым проезду других водителей.

Также они оказали сопротивление сотрудникам полиции — они окружили служебный автомобиль и воспрепятствовав его проезду, при этом выкрикивали оскорбления в адрес стражей правопорядка.