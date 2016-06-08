Статью "Хулиганство" могут отредактировать после дела гонщиков на Gelandewagen

Фото: genproc.gov.ru

Генпрокурор Юрий Чайка призвал депутатов Госдумы изменить нормы статьи Уголовного кодекса о хулиганстве, передает МИА "Россия сегодня". По его мнению в нынешней редакции статью сложно применять на практике.

Заявление прозвучало в контексте нашумевшей истории с молодыми людьми, которые 22 мая на двух машинах Mercedes-Benz Gelandewagen, рассекали по дороге, нарушая ПДД на виду у сотрудников полиции.

Следствие неоднократно возбуждало против них уголовное дело о хулиганстве, однако прокуратура каждый раз его отменяла, сочтя квалификацию неправильной.

"Прокурор исходил из буквы закона. Он действовал в рамках принятого Госдумой закона. Он правильно сделал, что отменил решение. Именно прокуратура нашла норму для возбуждения уголовного дела. Это было сделано после моего поручения об изучении видеоматериалов и в результате дело было возбуждено по двум составам", – сказал Юрий Чайка.