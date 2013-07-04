Участник конфликта с байкером арестован на два месяца

Один из подозреваемых в избиении байкера на ТТК арестован на 2 месяца

В четверг, 4 июля, Кузьминский суд столицы заключил под стражу на два месяца одного из подозреваемых по делу об избиении байкера на третьем транспортном кольце (ТТК).

Заседание продолжается, решения о мере пресечения ждут еще трое задержанных. Своей вины они не признали и называют себя пострадавшими. По их словам, мотоциклист угрожал им ножом.

Между тем на кадрах, снятых очевидцем ЧП, видно, как байкер лежит после ударов бейсбольной битой по спине, а подозреваемые, наоборот, ведут себя агрессивно, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, вечером 2 июля мотоциклист стал свидетелем ДТП на ТТК. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 с двумя пассажирами подрезал Volkswagen Jetta под управлением девушки, после чего машины столкнулись.

Байкер вступился за девушку, однако трое уроженцев Кавказа выхватили бейсбольные биты и нанесли ему несколько ударов. Пострадавший вынужден был удалиться, однако спустя некоторое время на место конфликта стали съезжаться другие мотоциклисты.

Прибывшие сотрудники ГИБДД препроводили участников аварии в 7-й батальон ДПС на улице Прямикова, где оформили материал по аварии. По словам очевидцев, других мер по отношению к водителю и пассажирам "Жигулей" принято не было, несмотря на то, что они угрожали владелице Jetta расправой. В итоге порядка 300 байкеров блокировали здание отдела ГИБДД, требуя справедливого разбирательства конфликта. После этого в отношении водителя и трех пассажиров ВАЗа было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".